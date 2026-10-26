Istorijski preokret na izborima u Brazilu: Ljevica odnijela pobjedu, poraženi kandidat traži poništavanje glasanja

Aktuelni predsjednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva osvojio je četvrti predsjednički mandat nakon pobjede nad Flavijom Bolsonarom u drugom krugu izbora.

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Aktuelni predsjednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva pobijedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora i osvojio četvrti mandat, nakon što je preokrenuo rezultat iz prvog kruga i porazio desničarskog protivkandidata Flavija Bolsonara, sina bivšeg predsjednika Žaira Bolsonara, prenosi BBC.

Prema podacima brazilskog Vrhovnog izbornog suda (TSE), Lula je osvojio 51,79 odsto glasova, dok je Bolsonaro dobio 48,21 odsto, što predstavlja razliku od oko 4,4 miliona glasova.

Brazilci su na ovim izborima birali predsjednika države za naredni četvorogodišnji mandat, a pobjedom je Lula obezbijedio ostanak na vlasti do 2030. godine.

Ovaj rezultat predstavlja istorijski preokret, jer je Lula postao prvi kandidat od povratka demokratije u Brazil koji je izgubio u prvom krugu predsjedničkih izbora, a zatim pobijedio u drugom. Ujedno je postao prvi političar u istoriji Brazila koji je četiri puta izabran za predsjednika.

Lula, kandidat ljevičarske Radničke partije, prethodno je obavljao predsjedničku funkciju od 2003. do 2010. godine, a na vlast se vratio u januaru 2023. godine.

Njegov protivkandidat Flavio Bolsonaro, senator iz Rio de Žaneira i član desničarske Liberalne partije, pobijedio je u prvom krugu izbora, ali nije uspio da zadrži prednost u odlučujućem glasanju.

Glasanje produženo za dva sata

Izborni dan obilježile su kontroverze zbog problema sa prevozom birača i nepovoljnih vremenskih uslova.

Lulin izborni štab tvrdio je da je nedostatak autobusa u pojedinim gradovima, uključujući Sao Paulo i Salvador, otežao građanima dolazak na biračka mjesta, dok je Bolsonarov tim upozoravao na obilne padavine u južnim dijelovima zemlje.

Oba izborna štaba zatražila su produženje glasanja, nakon čega je odlukom suda izborni proces produžen za dva sata.

Odluka je donijeta nakon prvobitno predviđenog zatvaranja birališta, zbog čega pojedina biračka mjesta koja su već bila zatvorena nisu mogla ponovo da budu otvorena.

Lula proglasio pobjedu, Bolsonaro odbija da prizna poraz

Nakon što je Vrhovni izborni sud, na osnovu 98,87 odsto prebrojanih glasačkih kutija, proglasio Lulinu pobjedu matematički izvjesnom, hiljade njegovih pristalica izašle su na ulice Sao Paula kako bi proslavile izborni rezultat.

Obraćajući se okupljenima, Lula je zahvalio biračima, posebno mladima, ženama, nastavnicima i radnicima, ističući da su doprinijeli njegovoj pobjedi.

Poručio je da izborni rezultat predstavlja poraz negativnosti i laži, kao i da Brazil neće pristati da bude bilo čije "dvorište", aludirajući na američki uticaj u Latinskoj Americi.

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"Živjela demokratija", poručio je Lula nakon intoniranja brazilske himne, dodajući da će njegov četvrti mandat biti najbolji u istoriji zemlje i da će više nego ikada slušati građane.

Sa druge strane, Flavio Bolsonaro odbio je da prizna poraz, ocjenjujući rezultat kao "nemoguć" i "neobjašnjiv".

Bolsonaro je najavio da će njegov pravni tim zatražiti poništavanje izbora, tvrdeći da su promijenjena pravila izbornog procesa zbog odluke o produženju glasanja.

Međutim, predsjednik Vrhovnog izbornog suda Kasio Nunes Markes, kojeg je na funkciju sudije imenovao bivši predsjednik Žair Bolsonaro, potvrdio je Lulinu pobjedu i naveo da produženje glasanja nije uticalo na prebrojavanje glasova niti na regularnost izbornog procesa.

Izvor: Genival Paparazzi / imago stock&people / Profimedia

Pravni stručnjaci sa kojima je razgovarao BBC ocjenjuju da su šanse za poništavanje izbora veoma male, posebno imajući u vidu da je i Bolsonarov izborni štab zvanično tražio produženje glasanja.

Čestitke Luli iz Latinske Amerike

Nakon objavljivanja rezultata, Luli su čestitali brojni lideri zemalja Latinske Amerike.

Predsjednica Meksika Klaudija Šejnbaum poručila je da je pobijedio narod Brazila, dok je predsjednik Paragvaja Santjago Penja pozdravio demokratski izborni proces.

Čestitke su uputili i predsjednici Bolivije, Urugvaja i Paname, kao i kubanski lider Migel Dijaz-Kanel, koji je Lulinu pobjedu ocjenio kao istorijsku.

Vidi opis Istorijski preokret na izborima u Brazilu: Ljevica odnijela pobjedu, poraženi kandidat traži poništavanje glasanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Leco Viana / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Frederico Brasil / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Genival Paparazzi / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Genival Paparazzi / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Genival Paparazzi / imago stock&people / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Izbori u Brazilu održani su u atmosferi dubokih političkih podjela, a njihov ishod predstavlja odstupanje od šireg regionalnog trenda jačanja desničarskih političkih lidera.

Bolsonarov otac, bivši predsjednik Žair Bolsonaro, nalazi se u kućnom pritvoru nakon osude zbog pokušaja državnog udara poslije poraza na predsjedničkim izborima 2022. godine.