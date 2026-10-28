Džared Batler je poslije pobjede Crvene zvezde protiv Makabija pričao i o izborima u Srbiji.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je upisala laku i ubjedljivu pobjedu u Evroligi. Deklasirala je Makabi (100:78). Jedan od dvojice najefikasnijih igrača u redovima crveno-bijelih bio je Džared Batler koji je dao 21 poen (3/5 za dva, 3/5 za tri, 6/7 sa penala).

"Igrali smo sjajno, raspucani smo bili, lijepo je imati ovakav meč. Pokazali smo za šta je ovaj tim sposoban, imamo dubinu. Moraš da zadržiš kurs, da vjeruješ u sebe, oscilacije su normalne u sezoni. Nekad si na vrhu, kao na ovom meču, moraš da ostaneš tako i da ideš dalje. Dobro je pobijediti ovakav meč u duploj nedjelji", počeo je Batler.

Vidi opis Batlera pitali za izbore u Srbiji: "Osjeća se nova energija, sve sam ispratio" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Nije htio previše da priča o narednom meču sa minhenskim Bajernom koji se takođe igra u Areni, u četvrtak.

"Dobar je osjećaj stvarno, moramo da ponovimo. Imamo Bajern sljedeći meč, neće biti isti meč. Moramo da zadržimo svoje navike. Nisam još razmišljao o njima, znam da će biti fizički teško."

"Ispratio sam izbore u Srbiji"

Pogledajte 02:03 Džared Batler izjava posle Makabija Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Jedno od pitanja za američkog košarkaša bilo je i u vezi sa izborima u Srbiji i pobjedi Studentske liste.

"Da, sve sam ispratio, na ulicama. Djelovalo je kao da ima mnogo energije. Dobro je bilo to vidjeti, kul je, rekao bih da je Srbija sada u velikom naletu."

"Koloko daje novu dimenziju, Dobrić me nije zvao"

Pohvalio je novog saigrača Kristijana Koloka i njegove kvalitete.

"Koloko je igrač koji se sjajno otvara, koji zna da postavlja blokove, dodaje dimenziju igre u našoj odbrani i napadu."

Na kraju se našalio na pitanje o rođendanu Ognjena Dobrića. Proslavio ga je u Areni sa saigračima i navijačima.

"Dobrić me nije pozvao na rođendan. Šalim se, naravno. Mislim da je imao lijepo veče, dobro se osjeća, srećan sam za njega", zaključio je Batler.