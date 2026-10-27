Oded Kataš je poslije poraza od Crvene zvezde pričao o potencijalnom dovođenju Nemanje Nedovića u Makabi.

Izvor: MN PRESS

Trener Makabija Oded Kataš bio je ljut i razočaran poslije poraza od Crvene zvezde u Evroligi (100:78). Posebno je svojim igračima zamerio pristup, nedostatak agresivnosti, želje za borbom. Preuzeo je odgovorost za blijedu partiju ekipe.

"Teška noć za nas, baš smo loše odigrali. Loše smo počeli meč, nismo koristili faulove, nismo bili agresivni. Poslije četiri-pet minuta smo izgubili strukturu. Ja sam odgovoran za sve ovo. Ali, nemam odgovore na to. Moramo dobro da razmislimo, nešto moramo da promijenimo. Ovako ne može da se nastavi. Ne radi se o rezultatu, već o načinu na koji smo igrali. Moramo da reagujemo, da pokažemo karakter u sledećem meču za dva dana. Da pokažemo srce. Fale nam i navijači, to nam fali. Sramno izdanje u prvom poluvremenu", rekao je Kataš.

Vidi opis "Volim Nedovića, već sam ga trenirao": Trener Makabija progovorio o Nemanjinom dolasku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Makabi traži pojačanje, jedan od igrača na radaru je Nemanja Nedović.

"Ja volim Nedovića. Imao sam čast da ga treniram u Panatinaikosu. Nije pravo vrijeme za to pitanje. Naravno da smo na tržištu, da tražimo ljude da nam pomognu od povrede Lundberga. Možemo da izgubimo meč, radi se o načinu, reakciji. Nismo agresivni dovoljno. Nema izgovora za ovakvu igru", zaključio je Kataš.