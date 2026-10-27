Arena skandirala "Kalina, Kalina": Podigao tri prsta i dobio ovacije navijača

Ljubimac navijača Zvezde dobio ovacije na utakmici Zvezda - Makabi
Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO
Crvena zvezda je deklasirala Makabi u Beogradu, a navijači su posebno pozdravili Nikolu Kalinića. Igračka legenda kluba, a sada pomoćni trener, u jednom trenutku je čuo da veliki dio navijača skandira njegov nadimak "Kalina, Kalina".
Ustao je sa klupe i u odijelu otpozdravio navijačima podigavši tri prsta, pogledajte:
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00:16Ovacije za Nikolu Kalinića u Areni
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Bilo je to veče za uživanje navijača Zvezde, jer je njihov tim doslovno pregazio Makabi u Beogradskoj areni i raznio mu plan igre već u prvih 10 minuta. Praktično je tada meč i bio odlučen, a ekipa Ibona Navara je potom rutinski ostvarila skor 5-3 na debiju novog centra Kristijana Koloka.