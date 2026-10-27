Ljubimac navijača Zvezde dobio ovacije na utakmici Zvezda - Makabi

Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO

Crvena zvezda je deklasirala Makabi u Beogradu, a navijači su posebno pozdravili Nikolu Kalinića. Igračka legenda kluba, a sada pomoćni trener, u jednom trenutku je čuo da veliki dio navijača skandira njegov nadimak "Kalina, Kalina".

Ustao je sa klupe i u odijelu otpozdravio navijačima podigavši tri prsta, pogledajte:

Pogledajte 00:16 Ovacije za Nikolu Kalinića u Areni Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Bilo je to veče za uživanje navijača Zvezde, jer je njihov tim doslovno pregazio Makabi u Beogradskoj areni i raznio mu plan igre već u prvih 10 minuta. Praktično je tada meč i bio odlučen, a ekipa Ibona Navara je potom rutinski ostvarila skor 5-3 na debiju novog centra Kristijana Koloka.

Vidi opis Arena skandirala "Kalina, Kalina": Podigao tri prsta i dobio ovacije navijača Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Zvezda će naredni meč u Evroligi takođe igrati u Areni, u četvrtak protiv Bajerna.