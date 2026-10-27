logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Arena skandirala "Kalina, Kalina": Podigao tri prsta i dobio ovacije navijača

Arena skandirala "Kalina, Kalina": Podigao tri prsta i dobio ovacije navijača

Autor G.A. Izvor mondo.rs
0

Ljubimac navijača Zvezde dobio ovacije na utakmici Zvezda - Makabi

Navijači Zvezde skandirali Nikoli Kaliniću Izvor: Nemanja Stanojčić/MONDO

Crvena zvezda je deklasirala Makabi u Beogradu, a navijači su posebno pozdravili Nikolu Kalinića. Igračka legenda kluba, a sada pomoćni trener, u jednom trenutku je čuo da veliki dio navijača skandira njegov nadimak "Kalina, Kalina".

Ustao je sa klupe i u odijelu otpozdravio navijačima podigavši tri prsta, pogledajte: 

Pogledajte

00:16
Ovacije za Nikolu Kalinića u Areni
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Bilo je to veče za uživanje navijača Zvezde, jer je njihov tim doslovno pregazio Makabi u Beogradskoj areni i raznio mu plan igre već u prvih 10 minuta. Praktično je tada meč i bio odlučen, a ekipa Ibona Navara je potom rutinski ostvarila skor 5-3 na debiju novog centra Kristijana Koloka.

Zvezda će naredni meč u Evroligi takođe igrati u Areni, u četvrtak protiv Bajerna.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nikola Kalinić KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC