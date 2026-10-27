Košarkaši Crvene zvezde imaju dve vezane utakmice na domaćem terenu i ukoliko zabilježe dva trijumfa, bio bi to značajan zalet za nastavak sezone.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde otvaraju duplo kolo Evrolige protiv Makabija iz Tel Aviva, u Beogradskoj areni od 20 časova. Crveno-bijeli traže povratak na pobjednički kolosijek poslije poraza od Partizana u vječitom derbiju, a u goste im dolazi tim koji igra promjenljivo ove sezone, pošto su Izraelci u posljednjih pet utakmica zabilježili tri poraza.

Izabranici Ibona Navara su prekinuli niz od četiri uzastopna trijumfa protiv Partizana i trenutno se nalaze na osmom mjestu na tabeli sa skorom 4-3, dok su Izraelci 15. sa skorom 2-5. Ovo može biti "zalet" za crveno-bijele koji u sljedećem kolu dočekuju Bajern Minhen i ukoliko bi zabilježili obje pobjede, ostali bi u korak sa najboljim timovima u ligi pred mnogo ozbiljnije izazove.

Vidi opis Velika šansa za Crvenu zvezdu: Makabi i Bajern testiraju crveno-bijele u Beogradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Šta očekuje Ibon Navaro?

Španski trener Ibon Navaro je "skenirao" rivala, a ono što najviše zanima navijače Zvezde je kada će debitovati novajlija Kristijan Koloko.

"Makabi je veoma težak protivnik za pripremu utakmice. Mnogo se razlikuju od ostalih ekipa. Imaju veliki broj svestranih igrača, atletski su veoma dobri, pokretljivi, snažni i visoki. Njihovi centri mogu da igraju na različite načine. Mogu da se otvaraju spolja poslije bloka, da igraju kratki rol ili da se spuštaju duboko prema košu. Imaju krilne igrače koji su dobri u odbrani, ali mogu i da kreiraju igru sa spoljnih pozicija. Jam Madar je trenutno u veoma dobroj formi, kao i Džimi Klark. Igraju drugačiju košarku od one na koju smo navikli. Zato nas očekuje veoma teška utakmica", rekao je Navaro na konferenciji za novinare.

Izvor: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg

Navaro neće ništa forsirati kada je u pitanju Koloko i neizvjesno je da li će upisati derbi u utorak.

"Možda bi trebalo da obavim takav razgovor i sa mnogima od vas, da vas ubijedim u neke stvari. Bio je to iskren razgovor. Ne obećavam stvari koje ne mogu da ispunim. Objasnio sam mu kakav je ovo klub, kakav je Beograd, kakvi su naši navijači i koliko Crvena zvezda znači velikom broju ljudi. Razgovarali smo i o našem sistemu igre, ideji koju imamo kao ekipa i o tome šta znači igrati za ovaj klub. Tek je počeo da trenira sa ekipom i još ne zna kako se svi zovu. Ako večeras sjedne da uči i zapamti sva imena, vidjećemo u utorak. Ne znam. Moramo da budemo pametni", poručio je Navaro.

Šta očekuje Oded Kataš?

Izvor: MN PRESS

Trener Makabija Oded Kataš očekuje brzu košarku i vjeruje da njegov tim može da naplati neke poraze sa starta sezone.

"Crvena zvezda se pomalo razlikuje od Reala, Valensije ili Barselone, protiv kojih smo igrali u posljednje vrijeme. To su španski timovi koji igraju na veoma sličan način. Ovdje nas očekuje potpuno drugačija utakmica, sa mnogo više igre jedan na jedan, mnogo više izolacija, a sličan stil ima i Pariz."

Makabi je tokom prethodnih sezona evropske utakmice kao domaćin igrao u Beogradu, zbog čega su Katašu i njegovim igračima dobro poznati ambijent i atmosfera u Areni.

"Naravno, poznata nam je atmosfera koja nas očekuje, ali pred nama je još jedan veliki izazov. Vjerujem da igrači znaju kako da se na pravi način takmiče", zaključio je Kataš.

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