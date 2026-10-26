Kristijan Koloko: "Moj brat Kvinsi Miler mi rekao da dođem u Zvezdu"

Kristijan Koloko je po dolasku u Crvenu zvezdu otkrio da je Kvinsi Miler imao veliki uticaj na njegovu odluku.

Izvor: TAČNO/ JDARANKA ILIĆ/ nr

Kristijan Koloko bi već u utorak trebalo da debituje za Crvenu zvezdu. Doskorašnji NBA centar je bio na otvorenom treningu pred meč sa Makabijem i u Pioniru je razgovarao sa novinarima. Glavna tema bio je upravo njegov dolazak.

"Pričao sam sa trenerom, znam istoriju kluba. Imam prijatelje koji su igrali ovdje, rekli su mi koliko navijači vole tim, grad, košarku. To i razgovor sa trenerom, sviđa mi se. Rekao mi je šta traži od mene, znam šta mogu da donesem, on mi je rekao šta mogu da donesem, ne mogu da vam kažem detalje razgovora, ali znate šta donosim na sto. Zaštitu reketa, skok, sve to. Tu sam", rekao je Koloko.

Ima visoke ciljeve pred sobom.

"Moj cilj je da dobijemo svaki meč, znam da je to nerealno, ali moramo da damo sve od sebe. Da dajemo sve u svakoj utakmici, to je cilj . Vidjećemo dokle će da nas dovede."

"Kvinsi Miler mi je stariji brat"

Kada je upitan za to sa kim je pričao, spomenuo je jednog od miljenika navijača - Kvinsija Milera.

"Ne znam jel znate Kvinsija Milera, on mi je kao stariji brat, pričao sam sa njim. Karlo Matković je isto osoba sa kojom sam pričao, mnogo toga dobrog mi je rekao o gradu i ljudima", ispričao je Koloko.

Jedva čeka da zaigra pred publikom.

"Mislim da će navijači da mi pomognu, volim podršku, kada navijaju za mene i mislim da će to da pomogne."

Šta mogu da očekuju od njega?

Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Gledao je mečeve Zvezde i pokušao da analizira razlike između evropske i američke košarke.

"Gledao sam malo mečeva iz Amerike, gledao sam posljednjih pet mečeva. Pričao sam sa trenerom i onda sam gledao mečeve sa Asvelom i Parizom, da vidim atmosferu, da vidim razliku. Rekao bih da je razlika što je ovdje svaki posjed bitan i intenzivnije je. Razlika je i u defanzivne tri sekunde, toga nema u NBA, ima manje prostora nego u NBA, moraš dobro da 'čitaš' stvar. Biće mi potrebno vrijeme, neću samo da se pojavim i da budem svoj. Potrebno je vrijeme ,čak i da dobro odigram prvi meč, znam da ima stvari koje moram da učim."

Pojasnio je i šta to mogu da očekuju od njega na terenu.

"Mogu da očekuju nekoga ko će da da sve od sebe, da mi nije bitno koliko poena dam, da mi je važno da tim pobijedi. Da blokiram šuteve, da hvatam skokove, zakucavam, šta god je potrebno", zaključio je Koloko.

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