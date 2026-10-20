logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kristijan Koloko ne igra vječiti derbi: NBA pojačanje tek u četvrtak u Beogradu

Kristijan Koloko ne igra vječiti derbi: NBA pojačanje tek u četvrtak u Beogradu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kristijan Koloko neće biti u sastavu Crvene zvezde za "vječiti derbi" sa Partizanom u Evroligi.

Kristijan Koloko neće igrati za Crvenu zvezdu u vječitom derbiju Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Kristijan Koloko stiže u Beograd, ali tek u četvrtak, što znači da ga neće biti na vječitom derbiju. Crvena zvezda gostuje Partizanu u četvrtak od 20:45 i jasno je da svoje NBA pojačanje neće sačekati na ovom meču Ibon Navaro.

Crvena zvezda je protiv Krke u ABA ligi dočekala povratak Ebuke Izundua na teren i imaće makar jednog zdravog centra u meču sa najvećim rivalom, ali će biti bez Kristijana Kolokoa. Kamerunski centar je potpisao ugovor i pridružiće se ekipi tek za meč sa Igokeom u ABA ligi 24. oktobra.

Iako će biti u Beogradu, Koloko neće pred vječiti derbi stići da trenira sa ekipom, a iako je moguće da će biti u "Areni" na derbiju zaista su minimalne šanse da se pojavi u protokolu.

Kamerunski centar je nakon mladosti u kojoj je uspio da u Kamerunu zapadne za oko NBA skautima došao u Ameriku prvo u srednju školu, pa je zatim tri godine studirao na Arizoni. Poslije toga je izabran kao 33. pik od strane Toronta gdje je bio dvije sezone. Nastupao je za Los Anđeles Lejkerse i Memfis.

Zvezdine muke pod košem

Crvena zvezda je bez povrijeđenog Džonatana Motlija, a kako je pred Krku bio povrijeđen i Ebuka Izundu na mjestu centra su se mijenjali igrači kojima to nije primarna pozicija. To su bili Semi Odželej, Dejan Davidovac i Čima Moneke. Vidjećemo kako će Navarova rotacija na "petici" izgledati u derbiju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Kristijan Koloko košarka KK Crvena zvezda KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC