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Crvena zvezda dovela centra iz NBA: Kristijan Koloko je pojačanje pred derbi sa Partizanom

Crvena zvezda dovela centra iz NBA: Kristijan Koloko je pojačanje pred derbi sa Partizanom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je ozvaničila dolazak NBA centra Kristijana Kolokoa.

Kristijan Koloko potpisao za Crvenu zvezdu Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Crvena zvezda je konačno dovela centra! Kao što se ranije spekulisalo, novo pojačanje crveno-bijelih je iskusni NBA centar Kristijan Koloko. Ovaj 211 centimetara visoki Kamerunac staviće se na raspolaganje Ibonu Navaru.

Sada već iskusni 26-godišnji košarkaš došao je rano u Ameriku, završio je tu srednju školu i tri godine NCAA na Arizoni, a onda je izabran kao 33. pik od strane Toronta 2022. godine. Nastupao je u NBA za Toronto, Los Anđeles Lejkerse, Memfis Grizlise i Atlantu.

Ovo pojačanje dolazi u vrlo bitnom momentu. U narednom kolu Evrolige očekuje nas "vječiti derbi" gdje će Partizan biti domaćin Crvenoj zvezdi, a tim sa Malog Kalemegdana je bez zdravih centara pošto su van stroja i Džonatan Motli i Ebuka Izundu.

Ko je Kristijan Koloko?

Nakon što je izabran na draftu, imao je solidnu ruki sezonu u Torontu, odigrao je 58 utakmica i na 19 je bio starter. Postizao je prosječno 3,1 poen i imao 2,9 skokova, ali je zatim otišao u Lejkerse kojima je bio neophodan centar. Potpisao je dvosmjerni ugovor i upao u rotaciju poslije povreda Kristijana Vuda, Entonija Dejvisa i Džeksona Hejsa.

Nakon toga proveo je neko vrijeme u Razvojnoj ligi, da bi ga u decembru 2025. potpisali Memfis Grizlisi. Igrao je i za Atlantu i na kraju skupio 122 NBA meča prije dolaska u Crvenu zvezdu.

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Tagovi

KK Crvena zvezda Kristijan Koloko

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