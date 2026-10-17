Crvena zvezda je savladala Pariz u šestom kolu Evrolige na krilima sjajnog Čime Monekea, ali je nešto slabiji kraj meča ostavio neke alarme Ibona Navara upaljene.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je savladala Pariz 90:81 i sada je tim u najboljoj formi u Evroligi. Sa četiri uzastopne pobjede ekipa Ibona Navara je zajedno sa Virtusom jedina sa ovakvom serijom i u odličnom raspoloženju čeka "vječiti derbi".

On će se odigrati 22. oktobra u četvrtak, a iako djeluje da crveno-bijeli neće imati zdravog centra za taj meč, partija Čime Monekea protiv Pariza govori da možda razloga za brigu i nema.

Čima Moneke kakav treba da bude

"Imamo to drugo poluvrijeme gdje odjednom vidimo jednog igrača koji preuzima apsolutno inicijativu na sebe, to je Čima Moneke. Biću do kraja iskren, kao što sam uvijek - ja u tu košarku ne vjerujem", rekao je Milutin Aleksić u emisiji "Sportuna" na TV UNA nakon pobjede nad Efesom i mnogi su se složili sa njim.

Ipak, ovakvoj košarci Čime Monekea svi vjeruju. Vodio je Nigerijac Zvezdu sa 23 poena, imao je 4 skoka, promašio je samo jednu dvojku i imao je indeks korisnosti 31. A kakav je to Čima Moneke na terenu kada ima ovakve brojke.

Borben, racionalan i podređen ekipi. Taj jedini promašaj iz igre došao je u drugoj četvrtini kada je rešio da izigrava heroja, pa se zaletio u prodor kada tome nije bilo vrijeme. Skupljao je lopte ispod koša, utrčavao, čekao na trojci i šutirao kada je slobodan. Rezultat? Partija bez greške.

Umio je i na ovom meču Moneke da postigne neke "nemoguće" poene i nije sporno da on to umije i da će u nekim momentima sezone Crvenoj zvezdi biti potrebno da ponekad koš. Ipak, svaki put kada je kritikovan za svoju igru i kada nije imao očekivani učinak bilo je kada je previše solirao i pokušavao da "izmisli" poene. Ako ovako nastavi da igra biće koristan timu i kada postigne 2 i 22 poena.

Zvezda je dobila odbranom

Vidi opis Crvenoj zvezdi treba ovakav Čima Moneke: 3 stvari iz meča sa Parizom joj nisu potrebne Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 20 / 20

Iako je dala 91 poen. Sa igračima koje ima i uz Ibona Navara na klupi mnogo se više očekivalo napadački. Ipak ovaj tim uspjeva da pobijedi rivale u odbrani. Kada je napad Crvene zvezde stao u posljednjoj četvrtni, kada ni u drugoj to nije izgledalo dominantno, uspevala je Crvena zvezda da kontroliše štetu.

Erera je istina znao da ostane sam na trojci, Etjen je prodirao, ali na kraju su i igrači bez mnogo napadačkog učinka poput Nika Vejlera-Baba i Dejana Davidovca uspjeli da svojom defanzivom doprinesu pobedi. Imali smo sekvencu kada Nik Vejler-Bab izgubi loptu, pa istrči nazad, postavi se ispod koša i iznudi faul u napadu. To je Zvezda koju želimo da gledamo.

Ove 3 stvari ne valjaju

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Prvo i osnovno Zvezda mora da popravi šut za tri poena. Ukupno je pogođeno sedam trojki iz 24 pokušaja, što je ispod 30 odsto. Nvora je prošaio oba svoja šuta, Odželej sva tri, Dobrić je i Vejler Beb nisu pogodili i to mora da se poboljša da bi se nastavilo sa pobjedama.

Druga stvar koja je bila problematična na ovom meču je napadačka konzistentnost. Crvena zvezda je počela drugu četvrtinu bez poena, skoro 3 minuta je bila bez koša, a takođe od 32. do 36 minuta u finišu nije bilo poena i tada se približio Pariz na dva posjeda razlike.

Takođe mnogo problema napravio je Čileanac Erera i krila Crvene zvezde moraju mnogo bolje da se pozabave igračima koji istrčavaju iz blokova. Pogodio je četiri trojke, šutnuo ih je 12, a da je bio mirniji realno je mogao još neku da pogodi pošto je vrlo često iz bloka istrčavao sam.

Zaključak: Zvezda ima glavu i rep

Vidi opis Crvenoj zvezdi treba ovakav Čima Moneke: 3 stvari iz meča sa Parizom joj nisu potrebne Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Mnogo izmjena pravi Ibon Navaro, koristi 12 igrača, niko ne igra više od 25 minuta, ali ovaj tim dobija svoje obrise. Čak i bez centra u ekipi, sa bekovima koji su se u nekim momentima mijenjali kao na traci, vidjelo se kako hoće da igra Crvene zvezda i šta želi.

Defanzivno je to jako agresivno, u skoku su svi išli pod koš u nedostatku velikog tijela u reketu, a u napadu se pokušava da tranzicijom, ali i kada to ne uspije postoje načini da se protivnik probije i da se dođe do dobrih pozicija. Uz nove igrače, neke povrede i vrlo specifičan način rotacije Ibona Navara nakon prva dva poraza bilo je mnogo sumnje u ovu Crvenu zvezdu.

Sada ipak djeluje da crveno-bijeli tim ima glavu i rep i da će kada pobijedi znati zašto je pobijedio, a kada izgubi zašto je izgubio. Slijedi "vječiti derbi" u Evroligi. Crvena zvezda ga, čini se, čeka svjesna sebe, svojih vrlina i mana.

(MONDO, Nikola Lalović)

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