Crvena zvezda nastavlja trijumfalnu seriju pobjeda u Evroligi, izjednačivši se sa liderima. Saznajte više o tabeli i predstojećem derbiju.

Izvor: MN Press/sofascore.com

Crvena zvezda pobijedila je i Pariz, za nastavak svoje trijumfalne jesenje serije od četiri pobjede. Posle Efesa, Dubaija i ASVEL-a, crveno-bijeli su u Beogradskoj areni slomili i Pariz, teže nego što se činilo početkom posljednje četvrtine, kada je srpski tim vodio 19 razlike.

Ipak, sve je lakše kada je Džered Batler na terenu i u formi i zato je Zvezda uz njegove majstorije stekla skor 4-2, kojim se izjednačila sa doskorašnjim liderom Valensijom (4-2) i sa Dubaijem (4-2).

Pogledajte kako izgleda tabela:







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

Zvezda gostuje Partizanu u čevrtak

Vidi opis Tabela Evrolige: Zvezda sve bliža vrhu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 20 20 / 20

Pred crveno-bijelima je sada gostovanje Partizanu u crno-bijeloj Beogradskoj areni u četvrtak, u prvom ovosezonskom vječitom derbiju.

Bonus video: Čima Moneke otišao sa terene

Pogledajte 01:05 Čima Moneke otišao sa terena u toku utakmice Zvezde Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

(MONDO)