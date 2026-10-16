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Tabela Evrolige: Zvezda sve bliža vrhu

Tabela Evrolige: Zvezda sve bliža vrhu

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda nastavlja trijumfalnu seriju pobjeda u Evroligi, izjednačivši se sa liderima. Saznajte više o tabeli i predstojećem derbiju.

tabela-evrolige-zvezda-na-putu-ka-vrhu. Izvor: MN Press/sofascore.com

Crvena zvezda pobijedila je i Pariz, za nastavak svoje trijumfalne jesenje serije od četiri pobjede. Posle Efesa, Dubaija i ASVEL-a, crveno-bijeli su u Beogradskoj areni slomili i Pariz, teže nego što se činilo početkom posljednje četvrtine, kada je srpski tim vodio 19 razlike.

Ipak, sve je lakše kada je Džered Batler na terenu i u formi i zato je Zvezda uz njegove majstorije stekla skor 4-2, kojim se izjednačila sa doskorašnjim liderom Valensijom (4-2) i sa Dubaijem (4-2).

Pogledajte kako izgleda tabela: 



Standings provided by Sofascore

Zvezda gostuje Partizanu u čevrtak

Pred crveno-bijelima je sada gostovanje Partizanu u crno-bijeloj Beogradskoj areni u četvrtak, u prvom ovosezonskom vječitom derbiju.

Bonus video: Čima Moneke otišao sa terene

Pogledajte

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Čima Moneke otišao sa terena u toku utakmice Zvezde
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

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KK Crvena zvezda

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