Crvena zvezda nastavlja trijumfalnu seriju pobjeda u Evroligi, izjednačivši se sa liderima. Saznajte više o tabeli i predstojećem derbiju.
Crvena zvezda pobijedila je i Pariz, za nastavak svoje trijumfalne jesenje serije od četiri pobjede. Posle Efesa, Dubaija i ASVEL-a, crveno-bijeli su u Beogradskoj areni slomili i Pariz, teže nego što se činilo početkom posljednje četvrtine, kada je srpski tim vodio 19 razlike.
Ipak, sve je lakše kada je Džered Batler na terenu i u formi i zato je Zvezda uz njegove majstorije stekla skor 4-2, kojim se izjednačila sa doskorašnjim liderom Valensijom (4-2) i sa Dubaijem (4-2).
Pogledajte kako izgleda tabela:
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Zvezda gostuje Partizanu u čevrtak
Tabela Evrolige: Zvezda sve bliža vrhu
Pred crveno-bijelima je sada gostovanje Partizanu u crno-bijeloj Beogradskoj areni u četvrtak, u prvom ovosezonskom vječitom derbiju.
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(MONDO)