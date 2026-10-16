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"Ovaj je otišao brate": Čima Moneke napustio teren usred Zvezdine utakmice

"Ovaj je otišao brate": Čima Moneke napustio teren usred Zvezdine utakmice

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Čima Moneke iznenada napustio teren tokom Zvezdine utakmice protiv Pariza. Brzo je i sudijama bilo jasno šta ga je zbunilo.

cima moneke otisao sa terena u toku utakmice zvezde Izvor: TV Arena sport

Najbolji igrač Zvezde protiv Pariza, Čima Moneke, otišao je u tunel ka svlačionici još dok je druga četvrtina bila u toku. Poslije ometajuće greške, koja mu je dosuđena zato što je držao igrača Pariza Džareda Rodena sa obje ruke, Moneke je pao na parket, pa se pridigao i krenuo ka svlačionici uz aplauz publike.

Čuo je Moneke zvuk sirene i pomislio da napušta teren zbog izmjene i zato otišao pravo na odmor, do kojeg je stalo jako malo vremena. Međutim, tada je saigrač Kris Džouns potrčao za njim, da ga vrati na parket.

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Cima Moneke istrcao sa terena, pa se vratio
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Moneke bio maksimalno fokusiran

Moneke je inače bio izuzetno skoncentrisan od starta utakmice i to je pokazao sa 16 ubačenih poena za dvije četvrtine, uz dvije trojke bez promašaja, dva skoka, ukradenom loptom i doprinosom koji se ne može vidjeti kroz statistiku.

Kada je krenuo ka tunelu, i u TV prenosu Arene sport moglo se čuti kako iza komentatora Darka Plavšića ostaju u čudu. "Ovaj je otišao brate", čulo se u prenosu. 

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Čima Moneke otišao sa terena u toku utakmice Zvezde
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

(MONDO)

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Tagovi

Čima Moneke KK Crvena zvezda Evroliga

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