Crvena zvezda je na tržištu i traži centra, jedna od opcija bio je Kristijan Koloko koji će po svemu sudeći da nastavi karijeru u Baskoniji.
Crvena zvezda je na tržištu, traži pojačanje na poziciji centra i jedna od opcija je Kristijan Koloko Tako tvrde i španski mediji koji kažu da će NBA košarkaš ipak da završi u redovima Baskonije koja je užasno započela sezonu. Novi trener Velimir Perasović mogao bi da dobije novo pojačanje odmah.
"Baskoniji je hitno potrebno pojačanje. Koloko je dobio otkaz u Pelikansima i odmah su ga kontaktirali. Klub iz Vitorije pokušava da mu pošalje najbolju moguću ponudu, dok centar prvo želi da vidi da li će mu biti zatvorena sva vrata u NBA ligi", stoji u tekstu portala "El Koreo".
Koloko je navodno bio i na meti Panatinaikosa, mada je teško da bi u timu Željka Obradovića dobio željenu minutažu. Uostalom, to bi bio i glavni razlog za prelazak "preko okeana", minutaža i šansa. Zvezda takođe traži centra, Baskonija takođe, ali ima i još nekoliko evroligaških timova koji prate "petice". Među njima je i Fenerbahče...
Ko je Kristijan Koloko?
Baskonija krade pojačanje Crvenoj zvezdi
Kristijan Koloko
Kristijan Koloko
Kristijan Koloko
Kristijan Koloko
Kristijan Koloko
Kristijan Koloko
Kristijan Koloko (26 godina, 211 centimetara) je kamerunski košarkaš koji je studirao početkom decenije na koledžu Arizona i u tom periodu bio najbolji defanzivac Pac-12 konferencije. U NBA je ušao 2022. godine kao 33. pik kada su ga odabrali Toronto Reptorsi i sigurno je da bi mu se karijera bolje odvijala da nije bilo zdravstvenih problema.
U aprilu 2023. godine dijagnostikovan mu je problem sa krvnim ugrušcima, zbog čega je morao da pauzira i na kraju je otpušten iz Toronta u januaru 2024. godine. Nakon dobijanja medicinske dozvole za povratak košarci, potpisao je za Los Anđeles Lejkerse pred sezonu 2024/25.
Prošle sezone nastupao je na osnovu kraćih i "dvosmjernih" ugovora za nekoliko ekipa, Memfis Grizlise, Atlanta Houkse, kao i za ekipe u razvojnoj ligi. Nedavno, u oktobru 2026. godine, bio je na probnom ugovoru sa Nju Orleans Pelikansima, ali je otpušten. Sada djeluje sve izvjesnije da će nastaviti u Evropi.
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