Crvena zvezda ispred Partizana poslije petog kola Evrolige

Peto kolo Evrolige donelo je uzbudljive mečeve, a Partizan i Crvena zvezda i dalje drže visoke pozicije na tabeli.

Izvor: Euroleague, MN PRESS

Završeno je i peto kolo Evrolige, a stanje na tabeli kaže da su timovi i dalje poprilično izjednačeni, ali ono što je bitno za Srbiju jesu pozicije Partizana i Crvene zvezde. Posljednji meč petog kola Evrolige završen je pobjedom Virtusa nad Parizom 96:94 u vrlo tijesnom meču. Ipak, stvari na tabeli se nisu značajno promijenile - Zvezda je na petom mjestu, dok je Partizan osmi.

Na sredini smo još jednog duplog kola Evrolige. Partizan i Crvena zvezda i dalje se drže u vrhu takmičenja. Naredni meč crno-bijeli igraju u Istanbulu protiv Fenerbahčea, dok Zvezda igra u Beogradu protiv Pariza. Crno-bijeli će na teren u četvrtak od 19.45, dok crveno-bijeli igraju u petak od 20 sati u Beogradskoj areni.

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Drugi dan petog kola na teren su izašli Hapoel i Bešiktaš, a tim Dimitrisa Itudisa bio je više nego uspješan na domaćem terenu. U Istanbulu si igrali Efes i Bajern, a Bavarci su uspjeli da u Turskoj stignu do trijumfa 101:93. U tijesnom meču u kojem je tim iz Minhena bio uvijek korak ispred vidjeli smo još jedno sjajno izfanje Darija Šarića, ali i Dvejna Vašingtona. Prosto nije bilo trenutak koji je napravio razliku u meču, blaga prednost koju je Bajern stekao u prvoj dionici na kraju je donijela i pobjedu gostima.

Nešto slabiji šut za tri poena, koštao je domaćina, pa ikao je bio bolji na skoku 36-25, to nije moglo da promijeni ishod susreta. Vašington je postigao 21 poena, uz 67 posto realizacije šuta iz igre, Andreas Obst je imao 20 i šest asistencija, dok je Vladimir Lučić za 15 minuta postigao šest poena uz nepogrešivost iz igre 3/3. Na drugoj strani Šarić je postogao 21 poena, a imao je i šest skokova, a pratio ga je Kameron Pejn sa 18 poena. Bruno Fernando je stigao do dabl-dabl učinka sa 10 poena i 12 skokova.

Šta smo vidjeli na meču Pariz - Virtus?

U posljednjem meču petog kola slavo je Virtus 96:94. Igralo se promjenjivo, uz uspone i padove oba tima. Posred ujednačene prve četvrtineu drugoj je prevagu odnijelo posljednjih dva i po minuta, kad je Diof započeo seriju Vitusa od 9:0. Uspjeli su gosti da na poluvrijeme odu sa prednošću od 46:38, ali je domaćin u trećoj dionici trojkama uspio da vrati rezultatsku neizvjesnost.

Počelo je serijom od 7:0 za zaostatak od 46:45, pa ikao je Bajern odolijevao tri trojke za tri minuta pred početak odlučujuće četvrtine vratile su prednost Parizu. Tajson Etien je bio heroj domaćeg tima, a sjajnu formu ponovo je pokazao kad je bilo najvažnije, na minut prije kraja meča doneo je izjednačenje, ponovo trojkom i na semaforu je stajalo 92:92. Na drugoj strani Frejzer je uspio da vrati istom merom 40 sekundi prije kraja susreta. Na kraju, gosti su u tijesnoj završnici uspjeli da odnesu pobjedu.

Šta čeka Partizan u oktobru u Evroligi?

8. oktobar Real Madrid - Partizan 86:76

13. oktobar Partizan - Panatinaikos 55:75

15. oktobar Fenerbahče - Partizan 19.45 sati

22. oktobar Partizan - Crvena Zvezda 20.45 sati

28. oktobar ASVEL - Partizan 20 sati

30. oktobar Žalgiris - Partizan 19 sati

Šta čeka Crvenu zvezdu u oktobru?

8. oktobar Dubai - Crvena zvezda 77:58

13. oktobar Asvel - Crvena zvezda 82:84

16. oktobar Crvena zvezda - Pariz 20 sati

22. oktobar Partizan - Crvena zvezda 20.45 sati

27. oktobar Crvena zvezda - Makabi 20 sati

29. oktobar Crvena zvezda - Bajern 20 sati

Pogledajte tabelu Evrolige:







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Pogledajte 01:12:19 Priča za medalju: Nikola Lončar Izvor: MONDO Izvor: MONDO

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