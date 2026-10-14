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Baskonija povukla radikalan potez: Otkaz usred duplog kola, Velimir Perasović novi trener

Baskonija povukla radikalan potez: Otkaz usred duplog kola, Velimir Perasović novi trener

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Baskonija je smijenila trenera Paola Galbijatija i na njegovo mjesto postavila Velimira Perasovića usred duplog kola Evrolige.

Velimir Perasović novi trener Baskonija Izvor: MN PRESS

Baskonija je odlučila da povuče važan potez usred duplog kola Evrolige i promijeni trenera. Španski klub završio je saradnju sa italijanskim stručnjakom Paolom Galbijatijem, a na njegovo mjesto vraća se dobro poznato ime - Velimir Perasović.

Baskonija se najprije rastala sa Markusom Hauardom, a sad je napravila još jedan korak. Hrvatski trener tako ponovo dobija priliku da vodi ekipu u elitnom evropskom takmičenju i to u trenutku kada se Baskonija nalazi u ozbiljnoj rezultatskoj krizi. Poslije pet odigranih kola Evrolige, španski predstavnik ima samo jednu pobjedu, uz četiri poraza, pa je uprava odlučila da ne čeka kraj duplog kola, već da odmah reaguje.

Galbijati je prošle sezone već bio pod pritiskom, ali je tada ostao na klupi i dobio priliku da nastavi započeti posao. Ipak, novi takmičarski ciklus nije donio očekivani napredak. Baskonija je u Evroligi savladala samo Olimpiju Milano, dok je poraze upisala protiv Valensije, Bešiktaša, Dubaija i Olimpijakosa. Posebno je zabrinjavajuće to što su posljednja tri neuspjeha došla pred domaćim navijačima.

Situacija je drugačija u španskom prvenstvu, gdje je Baskonija ostvarila tri pobjede iz isto toliko utakmica. Ipak, dobri rezultati na domaćoj sceni nisu bili dovoljni da Galbijati zadrži posao.

Baskonija se oprostila od Galbijatija

Klub je zvanično potvrdio rastanak sa italijanskim trenerom i zahvalio mu se na saradnji.

"Baskonija i Paolo Galbijati završili su saradnju koja je počela u avgustu 2025. godine. Klub je danas obavijestio italijanskog stručnjaka o odluci da raskine ugovor, čime je okončan njegov mandat na klupi baskijskog tima. Hvala ti, Paolo", navedeno je u saopštenju.

Izvor: MN PRESS

Galbijati je Baskoniju vodio na ukupno 87 utakmica - 43 u Evroligi, 40 u španskom prvenstvu i četiri u Superkupu i Kupu kralja. Najveći uspjeh ostvario je prošlog februara, kada je sa ekipom osvojio Kup kralja.

Sada slijedi novi početak pod vođstvom Perasovića, koji će pokušati da pokrene ekipu i popravi njen položaj u Evroligi. Promjena trenera usred duplog kola jasno pokazuje koliko je Baskoniji bilo važno da što prije reaguje na loš početak sezone.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Baskonija Evroliga

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