logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Borac m:tel razbio Vogošću pred put u Solun (FOTO)

Borac m:tel razbio Vogošću pred put u Solun (FOTO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Rukometaši Borca m:tel upisali su sigurnu pobjedu protiv Vogošće nu prvom kolu prvenstva Bosne i Hercegovine pred put u Solun.

RK Borac RK Vogošća liga BiH 1. kolo Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Konačno je počela rukometna liga BiH.

Banjalučki Borac je ugostio ekipu iz sarajevskog predgrađa i zabilježio sigurnu pobjedu!

BORAC - VOGOŠĆA 35:26 (18:13)

Izabranici Mirka Mikića su pokazali da su kvalitetniji rival od gostiju iz Vogošće i zasluženo su stigli do prvih bodova iako nisu imali rješenja za Ajdina Smailbegovića, koji je postigao 10 golova, od kojih čak osam u prvom poluvremenu.

Održavali su prednost od pet-šest golova do sredine drugog poluvremena, a kada su Miloš Nježić i Vladimir Vranješ svojim pogocima u 48. minutu odveli crveno-plave do plus 10 bilo je jasno da će Banjalučani upisati startni trijumf u prvenstvu BiH.

I sa dobrim raspoloženjem otputovati u Solun, gdje će u nedjelju odigrati prvi meč EHF Evropskog kupa protiv grčkog PAOK-a.

Vrijedi posebno istaći odličnu partiju mladog Davida Momića, koji je imao 12 odbrana od kojih čak tri „zicera“ i dva sedmerca, koliko je odbranio i iskusni Nebojša Grahovac.

Luka Knežević je bio najefikasniji u banjalučkom taboru sa osam golova, dva manje je zabilježio Miloš Nježić. Četiri puta su protivničku mrežu pogađali Slaven Pejanović, Novak Petrović i Armin Bulić, dok je kod ekipe iz sarajevskog predgrađa prvo ime bio Ajdin Smailbegović sa 10 pogodaka.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet RK Borac RK Vogošća Rukometna liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC