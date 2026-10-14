Borac m:tel razbio Vogošću pred put u Solun (FOTO)

Rukometaši Borca m:tel upisali su sigurnu pobjedu protiv Vogošće nu prvom kolu prvenstva Bosne i Hercegovine pred put u Solun.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Konačno je počela rukometna liga BiH.

Banjalučki Borac je ugostio ekipu iz sarajevskog predgrađa i zabilježio sigurnu pobjedu!

BORAC - VOGOŠĆA 35:26 (18:13)

Izabranici Mirka Mikića su pokazali da su kvalitetniji rival od gostiju iz Vogošće i zasluženo su stigli do prvih bodova iako nisu imali rješenja za Ajdina Smailbegovića, koji je postigao 10 golova, od kojih čak osam u prvom poluvremenu.

Održavali su prednost od pet-šest golova do sredine drugog poluvremena, a kada su Miloš Nježić i Vladimir Vranješ svojim pogocima u 48. minutu odveli crveno-plave do plus 10 bilo je jasno da će Banjalučani upisati startni trijumf u prvenstvu BiH.

I sa dobrim raspoloženjem otputovati u Solun, gdje će u nedjelju odigrati prvi meč EHF Evropskog kupa protiv grčkog PAOK-a.

Vrijedi posebno istaći odličnu partiju mladog Davida Momića, koji je imao 12 odbrana od kojih čak tri „zicera“ i dva sedmerca, koliko je odbranio i iskusni Nebojša Grahovac.

Luka Knežević je bio najefikasniji u banjalučkom taboru sa osam golova, dva manje je zabilježio Miloš Nježić. Četiri puta su protivničku mrežu pogađali Slaven Pejanović, Novak Petrović i Armin Bulić, dok je kod ekipe iz sarajevskog predgrađa prvo ime bio Ajdin Smailbegović sa 10 pogodaka.

(MONDO)