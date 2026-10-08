Borac pustio u prodaju sezonske ulaznice: Ušteda i podrška klubu

Od sezone 2026/27. cijena pojedinačne ulaznice za utakmice domaćeg prvenstva iznosiće 8 KM, dok je cijena sezonske ulaznice 50 KM.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Banjalučki Borac pustio je u prodaju sezonske ulaznice.

Od sezone 2026/27. cijena pojedinačne ulaznice za utakmice domaćeg prvenstva iznosiće 8 KM, dok je cijena sezonske ulaznice 50 KM.

"Kupovina sezonske je najviši čin podrške klubu! To je dokaz da si tu, čak i onda kada nisi u mogućnosti da prisustvuješ utakmici! Za velike klubove, među koje i sebe ubrajamo, vlasnici sezonskih su više od vlasnici godišnjeg ulaza u dvoranu. Vi ste naši saborci - u dobru i zlu. Kupovinom sezonske ulaznice ostvarujete pravo ulaza na sve domaće utakmice u prvenstvu i kupovima. Takođe, ostvarujete pravo popusta od 20% na sve artikle iz klupske prodavnice", saopštio je banjalučki klub.

Sezonske ulaznice možete kupiti u prodavnici FK Borac prekoputa Narodnog pozorišta Republike Srpske ili prije početka prve domaće utakmice na biletarnici dvorane.