U Borcu m:tel optimisti pred dvomeč sa PAOK-om: "Nedostatak zvaničnih utakmica najveći problem"

Rukometaši banjalučkog Borca spremaju se za nastup u EHF Evropskom kupu, gdje ih u okviru drugog kola očekuje dvomeč protiv grčkog PAOK-a.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Prvi susret igra se u nedjelju u Solunu (17.00), dok je revanš zakazan za sljedeću subotu 24. oktobra u dvorani "Borik" s početkom u 19 časova.

Pomoćni trener banjalučkog kluba Dejan Malinović, koji je najavio početak sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine i žestoko kritikovao stanje u bh. rukometu, istakao je da je najveći handikep za Banjalučane nedostatak takmičarskih utakmica, ali vjeruje u kvalitet i pripremu svoje ekipe.

"Naš najveći problem je što nismo imali zvaničnih utakmica, dok su oni već odigrali šest ili sedam mečeva i nalaze se u takmičarskom ritmu, a mi tek igramo prvu (Vogošća u srijedu, prim.aut). Što se tiče analize i video-pripreme, to smo sve odradili i mislim da smo spremni, ali to ćemo tek osjetiti na terenu. PAOK je ozbiljna ekipa i čeka nas težak dvomeč. Naša prednost je što drugu utakmicu igramo kod kuće, nadam se pred punim 'Borikom', i smatram da imamo realne šanse za prolaz dalje", poručio je Malinović.

"Ko vjeruje, njemu dvije" RK Borac pustio je u prodaju ulaznice za duel protiv PAOK-a, koje se mogu kupiti u šopu FK Borac a svi koji kupe ulaznice prije prve utakmice biće učesnici akcije "Ko vjeruje njemu dvije" i dobiće jednu ulaznicu gratis. Na dan meča ulaznice su 15 KM.

Iako su svjesni kvaliteta protivnika koji je značajno izmijenio sastav u odnosu na prošlu sezonu, u taboru "crveno-plavih" ne kriju ambicije na prvom gostovanju.

"Uvijek idemo na pobjedu. U svojoj glavi imamo neku sliku da bi eventualni poraz do pet golova razlike ostavio realne šanse za revanš, ali i u Solun putujemo sa željom da slavimo. Oni imaju dosta internacionalaca uz okosnicu grčkih igrača, ali imamo i mi svoje adute. Naše je da na terenu pokažemo ono što najbolje radimo".

Malinović se osvrnuo i na nova mlada pojačanja kojima će ovo biti prvi nastupi na evropskoj sceni.

"Mladi igrači i novajlije su se odlično uklopili. Igrali su bez straha na pripremnim mečevima i pokazali veliku volju i želju. Prva evropska utakmica nosi pritisak - drugačiji je stil rukometa, evropske sudije, strana publika... Moj savjet im je da uživaju. Postoji pozitivna trema, ali ne treba nikoga ni previše cijeniti ni potcjenjivati. Izađeš na teren i pokažeš ono čime se baviš čitav život".

Optimizam pred odlazak u Grčku dijeli i golman crveno-plavih David Momić, koji je naglasio važnost podrške sa tribina u revanšu.

"Idemo prvo u Solun da ostvarimo pobjedu, jer svaki sportista izlazi na teren sa tom željom. Izuzetno je dobra stvar što revanš meč igramo kod kuće pred našim navijačima. Nadam se da će publika doći u što većem broju i da ćemo zajedno proslaviti prolazak u narednu fazu EHF Evropskog kupa", zaključio je Momić.

(MONDO)