Ovako stoje stvari o mogućim pojačanjima Zvezde i Partizana: Gdje će Loni Voker i Filip Petrušev?

Partizan traga za pojačanjima, ali i pored toga neće pristati baš na svakog igrača, pa su iz Humske odbili Lonija Vokera. S druge strane, dobre partije Filipa Petruševa i dalje ga drže u Dubaiju

Izvor: MN PRESS

Partizan i Crvena zvezda očajnički traže pojačanja. Crveno-bijelima je neophodan centar, a Filip Petrušev je već viđen kako ponovo oblači dres sa Malog Kalemegdana, dok je Loni Voker ostao "kratkih rukava" u NBA ligi i očekivalo se da će doći u Partizan. E, pa čini se da od ova dva imena u srpskim klubovima nema ništa.

Crvena zvezda, kao i minulih sezona, ima veliki problem na centarskoj liniji i trenutno je ostala bez najvažnijih igrača na poziciji "pet". Zbog toga je ideja o dovođenju Filipa Petruševa u Zvezdu izgledala sjajno. Reprezentativac Srbije nema mnogo minuta u ekipi Dubaija, koja vrvi od igrača visokog evroligaškog renomea. Samim tim se očekivalo da bi Petrušev još jednom mogao da se vrati na Mali Kalemegdan, gdje bi, em bio preko potreban, em imao zagarantovanu ulogu u timu.

Međutim, utakmica protiv Baskonije, u kojoj je Petrušev dobio nešto veću priliku i igrao 23 minuta, postigao 17 poena, uz jedan skok, dvije asistencije i jednu ukradenu loptu, ostavila ga je u igri. Uprava Dubaija strogo stoji pri odluci da reprezentativca Srbije ne pusti put Beograda, iako je i dalje na klimavim nogama kad je u pitanju rotacija. Ranije se provlačila informacija da je Petrušev nezadovoljan minutažom, a povratak u Zvezdu koristio bi objema stranama.

Međutim, sve je izvjesnije da će Zvezda morati da se okrene drugim opcijama.

Petrušev poslije četiri utakmice u Evroligi bilježi 6,8 poena, 2,5 skokova i jednu asistenciju, a sve to zahvaljujući meču protiv Baskonije. U odnosu na prošlu sezonu riječ je o znatno slabijoj statistici i manjoj prilici. Dok je igrao 23,5 minuta, postizao je 11,6 poena, skoro pet skokova i 1,5 asistencija, a sada je na terenu 14,3 minuta.

Šta se dešava sa Lonijem Vokerom i Partizanom?

Vidi opis Ovako stoje stvari o mogućim pojačanjima Zvezde i Partizana: Gdje će Loni Voker i Filip Petrušev? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Kao što je Crvena zvezda na tržištu, tako je i Partizan. Crno-bijeli su u drugom minutu prvog meča Evrolige ostali bez Dereka Vilisa, pa je pukom slučajnošću tim uspio da dovede bivšeg igrača Bandžu Sija. Ipak, to nije dovoljno za tim Đoana Penjaroje. Rotacija je postala ključ elitnog takmičenja, a klupa crno-bijelih je izuzetno kratka. Još tokom ljeta vjerovalo se da bi Loni Voker mogao da dođe u Humsku, ali su se stvari promijenile.

Bivši košarkaš Makabija već je boravio u Evroligi, a onda je odlučio da karijeru nastavi u NBA ligi. Međutim, kako Denver više nije računao na Amerikanca, povratak u Evropu sve je izvjesniji. Partizan je navodno odbio dovođenje bivšeg saigrača Nikole Jokića, a najveći potencijal da ga dovede ima Bešiktaš, tim Dušana Alimpijevića.

Loni Voker je u predsezoni Evrolige bilježio dva poena, 1,5 skokova i jednu asistenciju. U Evroligi je njegova statistika bila znatno bolja, pošto je u dresu Makabija na 28 utakmica ubacivao 15,2 poena, imao je i 2,5 uhvaćenih lopti i 2,3 asistencije, uz procenat šuta od 39 odsto za 22,7 minuta na parketu.

Šta čeka Partizan u oktobru u Evroligi?

8. oktobar Real Madrid - Partizan 86:76

13. oktobar Partizan - Panatinaikos 55:75

15. oktobar Fenerbahče - Partizan 19.45 sati

22. oktobar Partizan - Crvena Zvezda 20.45 sati

28. oktobar ASVEL - Partizan 20 sati

30. oktobar Žalgiris - Partizan 19 sati

Šta čeka Crvenu zvezdu u oktobru?

8. oktobar Dubai - Crvena zvezda 77:58

13. oktobar Asvel - Crvena zvezda 82:84

16. oktobar Crvena zvezda - Pariz 20 sati

22. oktobar Partizan - Crvena zvezda 20.45 sati

27. oktobar Crvena zvezda - Makabi 20 sati

29. oktobar Crvena zvezda - Bajern 20 sati

Bonus video:

Pogledajte 01:12:19 Priča za medalju: Nikola Lončar Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)