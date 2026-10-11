Zvezda čeka, a Petrušev opet igra za Dubai: Pojavio se na terenu u derbiju ABA lige

Srpski košarkaš Filip Petrušev zaigrao za Dubai protiv Kluža, dok se priča o njegovom prelasku u Crvenu zvezdu.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Crvena zvezda mora da pronađe rješenje za centarsku poziciju nakon povreda Džonatana Motlija i Ebuke Izundua, a košarkaš koji joj je do sada bio najbliži izborio se za minutažu u drugom timu. Španski stručnjak Ćavi Paskval ukazao je povjerenje Filipu Petruševu i dao mu gotovo 20 minuta na terenu u meču ABA lige protiv Kluža, koji je tim iz UAE riješio u svoju korist (92:85).

Na gostovanju u Rumuniji Petrušev je imao ulogu u timu, za razliku od meča protiv Crvene zvezde u Evroligi kada je kompletnu utakmicu odgledao sa klupe za rezervne igrače. Upravo je taj detalj podgrijao glasine o njegovom povratku u Beograd, jer je crveno-bijelima hitno potrebno rješenje na centarskoj poziciji.

Prije utakmice protiv Crvene zvezde Petrušev je igrao za Dubai na mečevima protiv Real Madrida, Barselone i Fenerbahčea, ali na tim utakmicama nije imao preveliku minutažu. Najviše vremena provodio je na terenu protiv Ilirije u ABA ligi i danas protiv Kluža, kada je na terenu provodio po 20 minuta.

Meč u Rumuniji Petrušev je završio sa sedam poena, šest skokova i tri asistencije, uz 2/3 za dva poena i maksimalan učinak sa linije za slobodna bacanja. Dubai je do pobjede stigao teže nego što se očekivalo, a posebno se mučio dok je Filip Petrušev bio na parketu. Presudila je treća dionica tokom koje su gosti stigli nenadoknadivu prednost.