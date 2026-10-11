logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda čeka, a Petrušev opet igra za Dubai: Pojavio se na terenu u derbiju ABA lige

Zvezda čeka, a Petrušev opet igra za Dubai: Pojavio se na terenu u derbiju ABA lige

Autor Dušan Ninković
0

Srpski košarkaš Filip Petrušev zaigrao za Dubai protiv Kluža, dok se priča o njegovom prelasku u Crvenu zvezdu.

Srpski košarkaš Filip Petrušev zaigrao za Dubai protiv Kluža Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Crvena zvezda mora da pronađe rješenje za centarsku poziciju nakon povreda Džonatana Motlija i Ebuke Izundua, a košarkaš koji joj je do sada bio najbliži izborio se za minutažu u drugom timu. Španski stručnjak Ćavi Paskval ukazao je povjerenje Filipu Petruševu i dao mu gotovo 20 minuta na terenu u meču ABA lige protiv Kluža, koji je tim iz UAE riješio u svoju korist (92:85).

Na gostovanju u Rumuniji Petrušev je imao ulogu u timu, za razliku od meča protiv Crvene zvezde u Evroligi kada je kompletnu utakmicu odgledao sa klupe za rezervne igrače. Upravo je taj detalj podgrijao glasine o njegovom povratku u Beograd, jer je crveno-bijelima hitno potrebno rješenje na centarskoj poziciji.

Prije utakmice protiv Crvene zvezde Petrušev je igrao za Dubai na mečevima protiv Real Madrida, Barselone i Fenerbahčea, ali na tim utakmicama nije imao preveliku minutažu. Najviše vremena provodio je na terenu protiv Ilirije u ABA ligi i danas protiv Kluža, kada je na terenu provodio po 20 minuta.

Meč u Rumuniji Petrušev je završio sa sedam poena, šest skokova i tri asistencije, uz 2/3 za dva poena i maksimalan učinak sa linije za slobodna bacanja. Dubai je do pobjede stigao teže nego što se očekivalo, a posebno se mučio dok je Filip Petrušev bio na parketu. Presudila je treća dionica tokom koje su gosti stigli nenadoknadivu prednost.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Filip Petrušev KK Dubai ABA liga KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC