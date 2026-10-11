Mekalum tvrdi da je Petrušev loš izbor za Zvezdu: "Ne uklapa se, objasniću vam zašto"

Erik Mekalum pričao je otvoreno o Filipu Petruševu i tome zašto ne igra za Dubai, vjeruje da nije pravi izbor za Crvenu zvezdu.

Izvor: MN PRESS

Filip Petrušev ne igra u Dubaiju u Evroligi, ne dobija željenu minutažu u elitnom takmičenju i to ne odgovara ni njemu ni klubu. Crvena zvezda ga želi i to nije sporno. Da li će do transfera doći? To ostaje da se vidi. Pregovori postoje. Ali, Erik Mekalum smatra da bi to bilo loše rješenje za Ibona Navara i crveno-bijele.

"Zašto ne igra? Zato što je teret u defanzivi. Muči se u odbrani od 'pik en rola', loš je prilikom preuzimanja. Uglavnom ga protivnički timovi targetiraju i napadaju", počeo je Mekalum.

Nastavio je da pričati o srpskom reprezentativcu.

"Ofanzivno je veoma dobar, ali je bolji igrač kada se napad vrti oko njega. Vidjeli ste ga u Efesu i Olimpijakosu gdje nije uspio. Zašto je uspio u Zvezdi? Zato što se napad vrtio oko njega, imao je minutažu, nije igrač podrške, već da stvari budu na njegov način."

"Zvezda? Ne znam da li je dobar izbor"

Prema objašnjenju američkog košarkaša Filip ne bi bio dobar izbor za sistem španskog stručnjaka.

"Ne znam da li je dobar izbor za Zvezdu i da li se tamo uklapa. Zbog odbrane koju Zvezda igra i šta pokušavaju da urade u defanzivi. Teško da će to uspjeti ako je on petica. Može da poentira i da radi određene stvari, ali bi loše uticao na Zvezdin defanzivni identitet", zaključio je Mekalum.