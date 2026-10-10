Stotka Crvene Zvezde u derbiju ABA lige: Džordan Nvora razbio Budućnost

Crvena zvezda zabilježila prvu pobjedu u ABA ligi i prvu "stotku" u sezoni.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde zabilježili su prvu pobjedu u ABA ligi, pošto su ubjedljivo savladali ekipu Budućnosti sa 101:91, u derbiju 3. kola. Među 12 igrača nije bilo Čime Moneke i Džareda Batlera koji su odmorili pred duplo kolo u Evroligi.

Izabranici Ibona Navara su odigrali jako dobro prvo poluvrijeme, a utisak je pokvarila povreda Ebuke Izundua, koji je teren napustio na startu druge četvrtine i nije se vraćao. U uvodnim minutima je najraspoloženiji bio David Kramer koji je za kratko vrijeme postigao tri trojke, a onda je razmrdao i ostale saigrače. Kris Džons i Tajson Karter su dirigovali, dok je Dejan Davidovac nastavio u ritmu iz Dubaija.

Crveno-bijeli su već tokom prvog perioda imali dvocifrenu prednost, a upravo je pomenuti Izundu postigao šest brzih poena početkom drugog kvartala i vratio +10. Najveća prednost za domaćina je iznosila +15, a na poluvremenu je bilo zavidnih – 54:41.

Gdje su stali u prvom, nastavili su u drugom poluvremenu igrači Zvezde. Nvora je bio glavna pokretačka snaga, dok je košarkaše Budućnosti u igri držao sjajni Smit koji je dominirao na skoku. Nakon što je domaći tim dostigao maksimalnih +18, izabranici Andreja Žakelja uspijevaju da odigraju dobro u finišu treće četvrtine i smanje na 80:69.

Smanjuju Podgoričani na jednocifreni zaostatak početkom posljednje dionice, ali Navaro vraća najjače adute na teren i ponovo je momentum bio na strani Zvezde. Kris Džons daje jako važnu trojku i krade loptu, dok je Budućnost imala nekoliko promašaja sa distance u ključnim momentima i na kraju položila oružje.

U poslednjih pet minuta vidjeli smo rapsodiju Zvezde, dvije trojke je pogodio Nvora, po jednu Odželej i Karter, odakle povratka nije bilo. Crveno-bijeli su meč završili sa visokih 50 odsto uspješnosti sa linije za tri poena i konačno odigrali jednu dobru šutersku partiju.

Džordan Nvora je predvodio Zvezdu sa 24 poena i nevjerovatnih šest trojki iz sedam pokušaja. Ispratio je Kramer sa 16 poena (4/7 trojke), a treći najefikasniji u timu je bio Karter sa 14 poena. Sjajnu partiju je odigrao Džons postigavši 13 poena i devet asistencija.

Kod Budućnosti je najbolji bio Smit 18 poena i devet skokova, Đorđević je bio sjajan sa 16 poena i devet skokova, Jovanović je dodao 11.

Vidi opis Stotka Crvene Zvezde u derbiju ABA lige: Džordan Nvora razbio Budućnost Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

(MONDO)