Crvena zvezda hoće "kopiju Tajrika Džounsa": On je bliži Beogradu nego Filip Petrušev

Reprezentativac Gabona Kris Silva mogao bi da bude rješenje Crvene zvezde za probleme na centarskoj poziciji.

Izvor: ALI HAIDER/EPA

Trener košarkaša Crvene zvezde Ibon Navaro istakao je nedavno da ljudi iz kluba aktivno traže rješenje za centarsku poziciju na tržištu, a nakon pobjede srpskog tima na gostovanju Dubaiju u javnosti se kao opcija pojavio i Filip Petrušev, kojem bi to bio treći mandat u crveno-bijelom. Ipak, čini se da Zvezda ima drugu ideju za mjesto centra!

Kako prenose pojedini dobro obaviješteni izvori, na meti Crvene zvezde je snažni košarkaš Fenerbahčea, Kris Silva (30)! Riječ je o košarkašu koji je prije nekokiko mjeseci bio nadomak potpisa za Partizan, a sada ima ugovor sa turskim timom i ne baš preveliku ulogu u timu na početku nove sezone.

Partizan je krajem 2025. godine želio da angažuje Krisa Silvu koji je opisan kao "Kopija Tajrika Džounsa", ali tada nije uspio u svojoj nameri. I sam košarkaš je nedavno govorio o interesovanju Partizana, pregovorima sa crno-bijelima i želji da se preseli u Beograd. Reprezentativac Gabona je početkom 2026. godine potpisao ugovor sa turskim velikanom do kraja sezone, a saradnja je obnovljena na još godinu dana. Ipak, čini se da Fenerbahče u ovom trenutku može i bez Silvinog učinka na terenu.

Ko je Kris Silva?

Snažni kris Silva rođen je u Libervilu i reprezentativac je Gabona, iako je karijeru gradio na različitim krajevima svijeta. Godinama je pokušavao da se nametne u NBA ligi, redovno nastupao u Razvojnoj ligi, bio u Portoriku i Izraelu, a onda zablistao kod Dragana Šakote u AEK-u. Visok je 206 centimetara, težak 106 kilograma i pored centarske pozicije može da igra i na poziciji krilnog centra. Silva se sa 15 godina preselio u SAD, gde je pohađao srednju školu i koledž prije nego što je pokušao da stigne u NBA ligu.

Na draftu 2019. godine nije izabran, ali se izborio za ugovor sa Majamijem u kojem je tokom dvije sezone odigrao ukupno 55 mečeva. Kasnije je sporadično igrao za Sakramenot (četiri utakmice), Minesotu (jedan meč), Majami (još devet mečeva) i Dalas (jedan meč) za ukupno 70 utakmica u najjačoj ligi na svijetu. Prosječno je bilježio 2,8 poena i 2,7 skoka po utakmici.

Prethodne sezone odigrao je 16 mečeva u Fenerbahčeu i imao je prosjek od 4,2 poena i 1,7 skokova po utakmici, ali se čini da je na početku nove takmičarske godine u nešto slabijoj formi. U prva četiri kola Evrolige Kris Silva je odigrao tri meča, ali je na terenu ukupno proveo manje od 22 minuta. Za to vrijeme je ukupno postigao sedam poena, uz pet skokova i pet izgubljenih lopti. Koliko se muči na početku sezone možda i najbolje pokazuje podatak da trenutno ima negativan indeks korisnosti.