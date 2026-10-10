Srbija ima dva tima u Top6 Evrolige: Pogledajte tabelu nakon 4. kola

Nakon kompletiranog četvrtog kola Evrolige, Partizan i Crvena zvezda su na pozicijama koje vode direktno u plej-of, odnosno četvrtfinale takmičenja.

Izvor: MN Press/Sofascore.com/Printscreen

Odigrana su samo četiri kola u Evroligi, ali ako biste pitali navijače u Srbiji - već sada bi mogao da bude kraj ligaškog dijela! Nakon četiri runde u kojima je Partizan zabilježio tri, a Crvena zvezda dvije pobjede, oba srpska tima nalaze se među šest najboljih u Evroligi!

Na to su uticali rezultati koji su ostvareni u danu kada srpski timovi nisu ni izlazili na parket, pa je cijela situacija još "slađa" za navijače. Partizan je pao za samo jednu poziciju i ostao prvi vrhu, dok je Crvena zvezda napredovala za jedno mjesto i sada je na korak iza svog najvećeg rivala.

Naravno, na ovakav ishod uticale su tri pobjede Partizana u prva tri kola, ali i senzacionalna pobjeda Crvene zvezde na gostovanju u Dubaiju gdje se nije očekivao trijumf. Takvi mečevi pokazali su da srpski timovi ove sezone imaju čemu da se nadaju u društvu najboljih evropskih klubova, pa sada s dobrim razlogom pripadaju vrhu tabele.

Pred mečeve koji su se igrali u petak, između Partizana i Crvene zvezde nalazila su se dva tima koji više nisu tu. Olimpijakos je pobijedio Anadolu Efes (89:66) i preskočio crno-bijele, dok je Barselona poražena od Žalgirisa (88:81) i zbog toga je pala ispod crveno-bijelih. Kako ni Žalgiris, ni Bešiktaš nisu uspjeli da preskoče Zvezdu, tim Ibona Navara domogao se šeste pozicije na tabeli.

Naredne sedmice se u Evroligi igra "dupo kolo". Prvo će u utorak Crvena zvezda gostovati Asvelu, a Partizan dočekati Željka Obradovića i Partizan, a zatim će crno-bijeli u četvrtak gostovati Fenerbahčeu. Zvezdin meč zakazan je za petak, kada će pred svojim navijačima igrati protiv Pariza. Pogledajte stanje u Evroligi:



