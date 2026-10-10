Košmar za Zvezdu: Više nema nijednog centra, povrijedio se i Izundu

Crvena zvezda ostala je bez centra Izundua zbog povrede, što dodatno komplikuje situaciju u timu pred važne utakmice.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda ostala je i bez jedinog raspoloživog centra Ebuke Izundua. On je povrijedio skočni zglob na početku derbija ABA lige i nije mogao da se osloni na nogu na putu ka svlačionici.

Čim je pao na teren u duelu sa igračem Budućnosti Marijalom Šajokom, bilo je jasno da Zvezdin Nigerijac trpi veliki bol i da neće moći da nastavi meč. U pratnji ljekarskog tima crveno-bijelih odmah je otišao sa parketa i samo prošao kraj klupe kroz tunel.

Pogledajte 00:45 Ebuka Izundu se povredio na Zvezda Budućnost Izvor: TV Arena sport Izvor: TV Arena sport

Umjesto Izundua odmah je ušao Zvezdin krilni centar Semi Odželej, ponovo spreman da popuni sve veću rupu na poziciji "pet".

Zvezda nema nijednog centra

Prošle nedjelje Zvezda je ostala bez prvog centra Džonatana Motlija, koji se na početku sezone muči i sa formom i sa povredom prepone. Zbog toga je na Izunduu bilo dodatno opterećenje i zbog toga je problem trenera Ibona Navara postao još veći zbog povrede.

Povrh toga, Zvezda će sljedeće nedjelje igrati dvije evroligaške utakmice - u utorak protiv ASVEL-a u Francuskoj, a u petak protiv Pariza u Beogradskoj areni.

Petrušev mora što prije da dođe

Izvor: MN PRESS

Kao što je MONDO najavio još 30. oktobra, Zvezda intenzivno pokušava da iz Dubaija vrati srpskog centra Filipa Petruševa, da popuni sada potpuno upražnjeno mjesto u reketu. Ti pregovori i dalje traju, pominju se i drugi igrači, a crveno-bijelima sve više gori pod nogama.

U takvoj situaciji, Zvezda je prinuđena da igra sa izuzetno niskim petorkama, u kojima je u ulozi centra i Dejan Davidovac, Zvezdin "Gospodin za sve".