logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ćavi Paskval: "Protiv Crvene zvezde najgora noć u sezoni"

Ćavi Paskval: "Protiv Crvene zvezde najgora noć u sezoni"

Autor G.A. Izvor mondo.rs
0

Španski stručnjak Ćavi Paskval razočaran izdanjem svoje ekipe protiv Crvene zvezde u četvrtom kolu Evrolige.

Ćavi Paskval razočaran izdanjem Dubaija protiv Crvene zvezde Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde pomalo neočekivano savladali su Dubai (77:58) na gostovanju u četvrtom kolu Evrolige, a ovako ubjedljiv trijumf mnoge je iznenadio. Među njima je Ćavi Paskval, iskusni španski stručnjak koji od ove sezone sedi na klupi kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Paskval je istakao da je to bila najgora noć u sezoni za njegov tim, što bi trebalo dovoljno dobro da objasni koliko je užasan meč odigrala njegova ekipa. Samo su na početku utakmice ličili na tim, dok su se na kraju potpuno predali rivalu koji je upisao pobjedu na prvom gostovanju u sezoni.

"Želim da čestitam Crvenoj zvezdi na pobjedi. Bili smo očajni u svakom segmentu igre. Četrdeset minuta katastrofe. Možda smo bili u igri samo prvih deset minuta, ali smo nakon toga izgubili kontrolu nad svime", rekao je Paskval nakon meča i dodao: "U odbrani nismo igrali na očekivanom nivou, kao što to obično činimo; u napadu nismo dijelili loptu; bili smo statični i bez energije. Šutevi nam uopšte nisu išli, kako za tri poena, tako i sa poludistance. Bilo je to najgore veče u sezoni. U posljednjoj četvrtini smo se potpuno predali, bilo zbog frustracije ili zbog takvog neočekivanog razvoja događaja".

Nakon četiri odigrana kola u Evroligi Crvena zvezda ima učinak od dvije pobjede i dva poraza, što je u ovom trenutku dovoljno za sedmu poziciju na tabeli. Srpski predstavnik je najbolje plasirani tim od svih ekipa koje imaju polovičan učinak. Isti učinak ima i Dubai, koji je na 10. poziciji tabele.

Tagovi

KK Dubai Ćavi Paskval KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC