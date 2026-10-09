Ćavi Paskval: "Protiv Crvene zvezde najgora noć u sezoni"

Španski stručnjak Ćavi Paskval razočaran izdanjem svoje ekipe protiv Crvene zvezde u četvrtom kolu Evrolige.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde pomalo neočekivano savladali su Dubai (77:58) na gostovanju u četvrtom kolu Evrolige, a ovako ubjedljiv trijumf mnoge je iznenadio. Među njima je Ćavi Paskval, iskusni španski stručnjak koji od ove sezone sedi na klupi kluba iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Paskval je istakao da je to bila najgora noć u sezoni za njegov tim, što bi trebalo dovoljno dobro da objasni koliko je užasan meč odigrala njegova ekipa. Samo su na početku utakmice ličili na tim, dok su se na kraju potpuno predali rivalu koji je upisao pobjedu na prvom gostovanju u sezoni.

"Želim da čestitam Crvenoj zvezdi na pobjedi. Bili smo očajni u svakom segmentu igre. Četrdeset minuta katastrofe. Možda smo bili u igri samo prvih deset minuta, ali smo nakon toga izgubili kontrolu nad svime", rekao je Paskval nakon meča i dodao: "U odbrani nismo igrali na očekivanom nivou, kao što to obično činimo; u napadu nismo dijelili loptu; bili smo statični i bez energije. Šutevi nam uopšte nisu išli, kako za tri poena, tako i sa poludistance. Bilo je to najgore veče u sezoni. U posljednjoj četvrtini smo se potpuno predali, bilo zbog frustracije ili zbog takvog neočekivanog razvoja događaja".

Nakon četiri odigrana kola u Evroligi Crvena zvezda ima učinak od dvije pobjede i dva poraza, što je u ovom trenutku dovoljno za sedmu poziciju na tabeli. Srpski predstavnik je najbolje plasirani tim od svih ekipa koje imaju polovičan učinak. Isti učinak ima i Dubai, koji je na 10. poziciji tabele.