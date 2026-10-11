Džordan Nvora ima puno povjerenje u Patrika Boldvina i uvjeren je da će Zvezda sa njim mnogo da dobije.

Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Crvena zvezda je ušla u pobjednički ritam poslije sporog početka sezone. U derbiju kola ABA lige pobijedila je Budućnost (101:91). Igrač utakmice bio je Džordan Nvora sa 24 poena (6/7 za tri). Poslije meča je pričao o igri, planu trenera, ali i Patriku Boldvinu u kog ima beskrajno povjerenje.

"Ušli smo sa dobrom energijom, dugo smo putovali iz Dubaija. Našli smo energiju, svi smo bili uključeni, sjajna timska pobjeda", počeo je Nvora.

Vidi opis Nvora najavio pakleno pojačanje Zvezde: "Vidjećete, niko neće moći da ga čuva" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Sada ekipu čeka dupla evroligaška nedjelja i dueli sa Asvelom u gostima i Parizom kod kuće.

"Idemo meč po meč. Prvo Asvel koji je pobijedio Pariz. Igraju dobro, moramo da damo sve od sebe, nadam se da ćemo nastaviti sa dobrom odbranom i da će napad da funkcioniše. Idemo postepeno."

"Semi je Hulk, uživam da igram sa Dekijem"

Loša vijest za crveno-bijele je bila povreda Ebuke Izundua sredinom druge četvrtine.

"Naravno da je teško kada ostanete bez saigrača. Imamo Semija koji radi sve. Odželej je kao Hulk. Kada imate takvog igrača... Iako nije toliko visok, to nadoknađuje snagom. Srećom imamo ga u timu, nadam se da će Ebuka biti spreman ubrzo."

Posebno je pohvalio Dejana Davidovca i istakao da uživa da igra sa njim.

"Bukvalno sam tokom meča na klupi rekao da volim da igram sa Dekijem. Tako je pametan, zna kako igra, ne pretjeruje, vidite kako se ponaša. Sjajan je igrač. Svi volimo da igramo sa njim", nasmijao se Nvora.

Šta je Navaro promijenio u timu?

Pogledajte 05:05 Džordan Nvora izjava Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Džordan je objasnio i kakve sve promjene je novi trener Ibon Navaro donio u tim. Primjetno je da i on igra mnogo bolje u odbrani ove sezone.

"Najveća promjena je što imamo pravila. Zna se gdje treba da budeš i šta da radiš. Mislim da nismo to imali toliko prošle sezone. Kada postoje ta pravila, to olakšava stvari da igraš odbranu. Ako znaš da će saigrači da ti pomognu, da ćete da pomažete jedni drugima, to pomaže. Imamo tim koji želi da igra odbranu, trener ima određena pravila, čuvamo leđa jedni drugima. Kada neko pogriješi, tu je neko da pokrije grešku i da ti čuva leđa."

Kada je u pitanju napad, primjetne su promjene i u tom segmentu igre.

"Najveća adaptacija je u tome što ne igramo toliko izolacija. Previše smo igrali izolaciju prošle sezone, sada se kreira za sve. Pogledajte statistiku, svi su poentirali. Znam da je teško svima, meni umije da bude teško kada nisam uključen. Zato je bitno za cijeli tim da svi osjećaju da su dio ekipe. Što se mene tiče, dobro se osjećam. Kao tim imamo bolji protok lopte, zna se ko je gdje u napadu. Nadam se da će da bude još bolje kako sezona bude odmicala."

"Čekajte sa Boldvinom, niko neće moći da ga čuva"

Na konferenciji za medije je trener Navaro istakao da "Patrik Boldvin mora da promijeni mentalitet i da svi moraju da mu pomognu", jasno aludirajući na slabiju igru u odbrani i da će to morati da popravi.

"Pat je sjajan, vješt je, biće dobro. Velika je to promjena. I ja sam prošao kroz to. Četiri godine sam bio u NBA ligi, pa sam došao u Efes. Promjena je velika, igra je drugačija. Prvih nekoliko mjeseci umije da bude teško. Pričaćemo sa njim, nisam zabrinut za njega."

Vidi Džordan saigrača Boldvina (24 godine, 208 cm) na poziciji centra i da bi tako mogao da bude iznenađenje za mnoge.

"Vidite koliko je vješt. Posebno ako igra na petici. Ako to shvati, mislim da neće biti mnogo centara koji mogu da ga prate i čuvaju. Kako šutira, širi teren, kreće se, ako nauči i da on njih čuva - biće nevjerovatan za nas. Potreban je period adaptacije. Vjerujem u njega, saigrači isto, trener takođe. Potrebno je više vremena ponekad", zaključio je Nvora.