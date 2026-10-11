Crvena zvezda mora hitno da reaguje i da na tržištu pronađe centra koji će se uklopiti u sistem Ibona Navara dok ekipa ima strahovite probleme sa povredama visokih igrača.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški klub Crvena zvezda veoma je ambiciozno ušao u novu sezonu, ali se već nakon nekoliko mečeva pojavio veliki problem. Trener crveno-bijelih Ibon Navaro početkom jeseni ostao je bez svih centara koje je imao registrovane za Evroligu, uz napomenu da srpski košarkaš Vojin Medarević nije licenciran za to takmičenje.

Na početku nove sezone povrijedio se Džonatan Motli, sa povredama se mučio i Patrik Boldvin Džunior, a košmar je kompletirala povreda Ebuke Izundua tokom meča protiv Budućnosti u ABA ligi. Minute na poziciji centra morao je da uzme Semi Odželej, a uz njega i Dejan Davidovac.

Vidi opis Zvezdi gori pod nogama: Filip Petrušev i još četiri moguća rješenja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Navaro je već istakao da je Crvena zvezda aktivna na tržištu i da traži novog centra, a onda su do javnosti počela da stižu imena kandidata... MONDO je krajem septembra pisao o tim pregovorima i Paskvalovom "Ne", zatim je tu i Kris Silva kojeg je Partizan želio prije pola godine, ali ima još igrača koji bi mogli da budu rješenje za krizu na centarskoj poziciji.

Koga bi mogla da dovede Crvena zvezda?

Jasno je da će Zvezda vrlo brzo morati da pronađe rješenje jer njena centarska linija trenutno ne postoji. Minute na pet "troše" Semi Odželej, Patrik Boldvin, pa i Dejan Davidovac i nikome od njih to nije primarna pozicija, dok Medarević može da igra samo u regionalnom takmičenju.

Naravno, Crvena zvezda ne želi "tek tako" da dovede pojačanje, iako joj gori pod nogama. Potrebno je i malo strpljenja u veoma kritičnoj situaciji, pošto novi košarkaš mora da se uklopi u sistem Ibona Navara. Španski stručnjak gaji specifičan stil košarke i potrebno je vrijeme da se novajlije prilagode njegovim zahtjevima. Šta su onda opcije za crveno-bijele?

Filip Petrušev

Srpski košarkaš je već odradio dva mandata u Crvenoj zvezdi i može se reći da je najbolje partije pružao baš u dresu kluba za koji je svojevremeno igrao i kao dječak, u mlađim kategorijama. Sada kad je situacija veoma delikatna Petrušev bi bio izvjesno pun pogodak na tržištu.

Španski trener Ćavi Paskval ne računa na njega u Dubaiju, što pokazuje i minutaža koja mu je veoma ograničena na početku nove sezone. Meč protiv Crvene zvezde odgledao je sa klupe za rezerve, što je dodatno podgrijalo glasine da bi u bliskoj budućnosti mogao da se vrati u Beograd.

Kris Silva

Odmah nakon Petruševa, do javnosti su stigle glasine da je Crvena zvezda zainteresovana za reprezentativca Gabona koji je pod ugovorom sa Fenerbahčeom. Ni Kris Silva nema veliku minutažu u svom timu, pa je jasno da bi bio zainteresovan da promijeni sredinu, ali bi crveno-bijeli to morali da dogovore sa velikanom turske košarke.

Navodno, Crvena zvezda je ovog ljeta već bila zainteresovana za Silvu koji je ipak ostao u Fenerbahčeu, timu sa kojim je završio prethodnu sezonu. Krajem 2025. godine Kris Silva je bio na korak od Partizana, pregovarao je sa srpskim klubom i bio spreman da se preseli u Beograd - ali ga je ukrao turski klub.

Rišon Holms

Vrlo zvučno ime, nekadašnji NBA košarkaš Rišon Holms, trenutno nema klub. On je prethodnu sezonu odigrao u dresu Panatinaikosa, odnosno - tokom jednog njenog dijela bio je dio grčkog tima, prije nego što ga je Ataman otjerao. Kasnije se "sladio" porazima ekipe iz Atine i možda pokazao da nije baš timski igrač, ali pitanje je i šta se sve dešavalo na relaciji njega i kluba.

Američki košarkaš se i tokom ljeta pominjao kao novo pojačanje Crvene zvezde, ali to je bilo prije nego što je srpski klub kompletirao igrački kadar. Ostaje da se vidi da li je iskusni NBA košarkaš sa gotovo 500 mečeva u najjačoj ligi na svijetu i dalje opcija za Zvezdu.

Omer Jurtseven

Još jedan iskusan igrač koji ima iskustvo u Evroligi i u NBA trenutno nema klub. Novu sezonu bez ugovora dočekao je turski centar Omer Jurtseven, koji bi mogao da bude zanimljivo rješenje za crveno-bijele. U Evropi je igrao za Fenerbahče, Panatinaikos i Real, u SAD je bio član Oklahome, Majamija, Jute i Golden Stejta, pa ne treba ni pominjati kakvo iskustvo ima.

Vidi opis Zvezdi gori pod nogama: Filip Petrušev i još četiri moguća rješenja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: RYAN LIM/EPA Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Tayfun Coskun / AFP / Profimedia Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: EPA, Georgia Panagopoulou/ANA-MPA Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: EPA, Georgia Panagopoulou/ANA-MPA Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: EPA, PETE ANDREOU/ANA-MPA Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: RYAN LIM/EPA Br. slika: 12 12 / 12 AD

Dobro ga zna i Crvena zvezda jer je godinama igrao protiv srpskog tima, daleko više nego košarkaši koje smo ranije pomenuli poput Holmsa ili Silve. Vjerovatno bi se i lakše od njih uklopio u tim Crvene zvezde, prije svega zbog toga što je Evropljanin i što ima daleko više iskustva u Evroligi.

Kristijan Koloko

Kamerunski košarkaš Kristijan Koloko ponovo je otpušten u NBA ligi i sada bi to možda mogao da bude signal da je vrijeme za promjenu nivoa na kojem igra. Tokom prethodnih godina on se nametao timovima u najjačoj ligi na svijetu, često preko Razvojne lige pokušavao da se domogne ugovora, ali je pitanje da li u SAD i dalje ima timova koji vjeruju u njegove kvalitete.

Ukoliko bi se Koloko odlučio za dolazak u evropsku košarku, Crvena zvezda bi mogla da mu ponudi dosta prostora za uklapanje. Praktično, on bi morao da igra bez obzira na to koliko bi brzo išla transformacija i prilagođavanje novim pravilima, što iz njegove perspektive sigurno djeluje kao zanimljiva ponuda. Do sada je igrao za Toronto, Lejkerse, Memfis i Atlantu, a posljednje ga je otpustio Nju Orleans.