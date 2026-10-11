Nijemac David Kramer oglasio se poslije sjajne partije protiv Budućnosti.

Izvor: MONDO

Košarkaš Crvene zvezde David Kramer iznio je utiske poslije ubjedljive pobjede protiv ekipe Budućnosti, u trećem kolu ABA lige. Njemački reprezentativac je bio među najboljima u timu i opravdao povjerenje trenera i navijača. Konačno je šut crveno-bijelih proradio, a Kramer je za tri poena imao sjajnih 4/7.

Ovo je jako važna pobjeda beogradskog tima pred duplo kolo u Evroligi, a Kramer je, kao i prethodnih nedjelja njegovi saigrači, nahvalio trenera Ibona Navara i njegov sistem.

"Mislim da je bila dobra utakmica. Počeli smo jako dobro i dalje gradimo svoj identitet, idemo korak po korak, ima dosta stvari na kojima treba da radimo, ali mislim da smo danas sjajno dijelili loptu u napadu i bili dobri u odbrani", rekao je Kramer.

Na startu druge dionice povrijedio se Ebuka Izundu i više se nije vraćao na teren. Zvezda je sada ostala bez jedinog klasičnog centra.

"Bilo je teško to vidjeti, ali imamo druge igrače koji mogu da uskoče. Ako jedan igrač ispadne, drugi se pojavi. Mislim da smo uradili sjajan posao, prvenstveno u Dubaiju, kao i danas. Ne znam šta je tačno sa Izunduom, ali nadam se da nije ništa ozbiljno i da će se vratiti što je prije moguće."

Vidi opis David Kramer se raspucao, ali zna šta je najvažnije: "Tako se osvajaju titule" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Crvena zvezda je odigrala najefikasniji meč od starta sezone, imali su 50 odsto šuta za tri poena, a viđena je i prva "stotka".

"Imamo sjajan i talentovan tim. Džordan, Tajson i Kris su odigrali sjajan meč. Svi su odigrali na jako dobrom nivou, igramo brzu košarku i srećan sam ako šutevi nastave da ulaze."

Slaže se da je odbrana ključ do velikih rezultata, a crveno-bijeli su i te kako popravili utisak nakon posljednja dva kola u Evroligi.

"Jako sam zadovoljan kako napredujemo. Navaro je sjajan ofanzivni i defanzivni trener. Saradnja sa njim je sjajna, pokušavamo da slijedimo njegova pravila, neće uvijek biti perfektno, ali dajemo svaki dan sve od sebe da budemo što bolji. Super je kada pogađate, ali uvijek kažem: 'Odbrana osvaja titule.. Odbrana je prioritet broj jedan'", kaže Nijemac.

Košarkaše Crvene zvezde naredne nedjelje očekuje duplo kolo Evrolige, prvo će na gostovanje Asvelu u utorak, a onda dočekuju Pariz u Beogradskoj areni u petak.