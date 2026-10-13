Američki bek Loni Voker dobio je otkaz u Denveru i navodno je blizu dogovora sa Bešiktašom, nakon što se ljetos spominjao kao pojačanje Partizana.

Izvor: MN PRESS

Američki košarkaš Loni Voker dobio je otkaz u Denveru, nakon što ipak nije ubijedio trenera Dejvida Adelmana da je zaslužio garantovani ugovor za narednu sezonu. Desetak dana pred start nove NBA sezone, Voker je tako postao slobodan u izboru nove sredine, a po svemu sudeći vratiće se u Evroligu u kojoj je već nekoliko godina unazad bio među boljim bekovima, možda i generalno igračima.

Lonnie Terrence Walker IV is our new client! He shined last 2 years in Europe, playing for Zalgiris and Maccabi, while he is currently at the Denver Nuggets’ training camp!#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic)October 12, 2026



Na sve to, Loni Voker je odlučio da promijeni menadžersku agenciju i potpisao je za Miška Ražnatovića, od koga se očekuje da mu ekspresno pronađe novu sredinu u kojoj će imati sličnu ulogu kao i prethodnih sezona, pa je tako sasvim izvjesno da će zaigrati u Evroligi, a ne dobiti novi ugovor u NBA.

Gdje će Loni Voker?

Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Tokom ljeta, Voker se spominjao kao potencijalno pojačanje Partizana, prije nego što je potpisao za Denver, ali pitanje je da li će se sada interesovanje obnoviti. Prema informacijama "Jurohupsa", prvi kandidat za dovođenje Lonija Vokera je Bešiktaš, srpskog trenera Dušana Alimpijevića.

Osim njega, navodno su još dva kluba iz Evrolige u trci za potpis Lonija Vokera, ali za sada nije poznato o kojim se klubovima radi i da li su spremni da uđu u trku za njega.

Ko je Loni Voker?

Vidi opis Loni Voker se vraća u Evroligu? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN PRESS Br. slika: 11 11 / 11

Radi se o američkom košarkašu rođenom 1998. godine koji je studirao na koledžu Majami na Floridi, samo jednu sezonu, prije nego što će kao 18. pik biti izabran na draftu 2018. godine od strane San Antonija. Četiri sezone proveo je u Spursima, potom je bio u Lejkersima i Bruklinu, a onda je sezonu 2024/25 proveo u Žalgirisu u kome je bio najbolji igrač. Uslijedio je kratak izlet opet u NBA, u dresu Filadelfije, da bi potom lani nastupao za Makabi Tel Aviv - u kome je takođe bio nosilac.

Prošle sezone je imao prosjek od 15,2 poena po meču, 2,2 asistencije i 2,5 skokova.

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(MONDO)