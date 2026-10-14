Baskonija više neće računati na usluge Markusa Hauarda nakon sporazumnog raskida ugovora sa njim.

Izvor: MN PRESS

Gotovo je, Baskonija i Markus Hauard su se rastali. Najbolji igrač tima iz Vitorije od početka sezone pokušava da napusti ekipu i sada je uspio. Nakon više od četiri sezone i 244 utakmice rastali su se sporazumno.

Markus Hauard je nakon četiri godine na Marketu ostao bez mjesta na draftu 2020. godine, ali ga je potpisao Denver gdje je proveo dvije sezone i imao je solidnu ulogu. Ipak u potrazi za više minuta došao je u Evropu i zaigrao odlično u Baskoniji. Tu je odigrao 130 mečeva u Evroligi, 109 u ACB ligi i 5 u Superkupu i kupu Španije.

Vidi opis Baskonija otjerala Markusa Hauarda: Najbolji igrač ispraćen uz dvije rečenice, on izdao detaljno saopštenje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Bio je jedan od kapitena ekipe u prethodne dvije sezone, a osvojio je 2026. Kup kralja sa Baskonijom i tako napravio veliko iznenađenje. U Evroligi je postavio rekord po broju pogođenih trojki u jednoj sezoni, a u ACB ligi je drugi u istoriji po broju pogođenih šuteva za tri poena.

U svojoj najefikasnijoj evroligaškoj sezoni 2023/24 prosječno je davao 19,5 poena uz 1,6 asistencija i 1,2 skoka po meču, ali je u prethodne dvije godine njegova statistika u padu i vidjećemo ko će ga sada potpisati. Pominjao se Zenit kao zainteresovan.

Dva drugačija oproštaja

Baskonija nije trošila vreme za duge i emotivne oproštaje, objavili su odlazak svog do sada najboljeg igrača u dvije rečenice: "Markus Hauard zatvara svoje poglavlje u Vitoriji. Hvala ti jako puno i srećno Markuse", napisali su.

Sa druge strane američki bek je imao dugo i detaljno pismo u kome se zahvalio navijačima i klubu i oprostio se od tima iz Baskije.

"Hvala ti Vitorijo! Zauvijek u mom srcu. Prije četiri godine stigao sam u Vitoriju kao stranac, a sada odlazim noseći zauvijek u srcu dio ovog prelijepog mjesta.

Prije svega, svu slavu dajem Bogu, koji je usmjeravao moje korake i blagoslovio me ovom nezaboravnom sezonom mog života. Dolazak u stranu zemlju može da bude preplavljujuće iskustvo, ali toplina, ljubav i milost koje ste mi svi pružili, zajedno sa mojom porodicom, učinili su da se osjećam kao kod kuće mnogo brže nego što sam mogao da zamislim.

Mojoj porodici, supruzi Pejton, mojim dječacima Kajlu i Koenu - hvala vam na neprestanoj ljubavi i podršci tokom cijelog života, kao i tokom ovog košarkaškog putovanja. Svi ste mi bili mir, zajednica i neizostavan, važan dio mog ličnog razvoja.

Nevjerovatnim navijačima, prijateljima i cijeloj zajednici ovdje - osvrćem se na ove protekle četiri godine sa iskrenom zahvalnošću. Hvala vam što ste me prihvatili, što ste navijali za mene i u lijepim trenucima i što ste me podizali molitvama i podrškom kada je bilo teško. Veze koje smo izgradili izvan granica stadiona za mene su najdragocjenije. Postali ste moja porodica daleko od kuće i zauvijek ću vam biti zahvalan na dobroti i ljubavi koju ste mi pokazali.

Kao što nas podsjeća treća glava Knjige propovednikove, za sve postoji vrijeme pod nebom. Dok me Gospod poziva u novu misiju i novu zemlju, znajte da ću uspomene koje smo ovdje stvorili uvijek nositi sa sobom, blizu srca. U novo poglavlje svog života ulazim spokojnog duha, jasno razumijevajući Njegovu volju za svoj život i uvijek verujući Njegovom planu.

Hvala vam na svemu što ste bili. Molim se da Bog nastavi da blagosilja, čuva i obasjava svojom svetlošću svakoga od vas. S dubokom ljubavlju i zahvalnošću, Markus", napisao je Amerikanac.

(MONDO)

BONUS VIDEO: