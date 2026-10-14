Crvena zvezda je poslije lošeg starta sezone i dva poraza u nizu pronašla put na pobjednički kolosijek i vezala je tri trijumfa u Evroligi. Nije to slučajno, pošto se polako vidi pečat Ibona Navara.

Izvor: MN PRESS

Letovi, padovi i tako u krug. Kada je Crvena zvezda sezonu započela sa dva evroligaška poraza odmah su krenule priče da to ne valja, kritike i slično. Sada kada je vezala tri pobjede u Evroligi "promijenila se ploča" i ko zna koliko još puta će taj rolerkoster emocija kod navijača da prođe do kraja sezone koja je tek počela.

Nije slučajno ekipa Ibona Navara upisala tri trijumfa u nizu, ništa od toga nije došlo tek tako. Treba ponekad imati i malo sreće, ali i tu fortunu treba zaslužiti. Tako je bilo i na meču protiv Asvela u Lionu gdje je srpski tim gubio, pa vodio i na kraju pogotkom Krisa Džounsa uz zvuk sirene upisao veliku pobjedu na gostovanju.

Vidi opis Kako je Crvena zvezda preokrenula sezonu? Tri razloga i pravilo koje je Ibon Navaro uveo za sve igrače Asvel Crvena zvezda Evroliga Asvel Crvena zvezda Evroliga Asvel Crvena zvezda Evroliga Asvel Crvena zvezda Evroliga Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 4 4 / 4

Bilo je problema, posebno zbog činjenice da je ekipa ostala bez obojice klasičnih centara zbog povreda (Džonatana Motlija i Ebuke Izundua), kao i da Vojin Medarević nije registrovan za elitno takmičenje. I pored toga je zanimljiv podatak i da je Zvezda imala više skokova (38 naspram 34). Svima u klubu je jasno da je potrebno dovesti još jednu "peticu", čak i kada se oporavi spomenuti tandem.

Kako je Zvezda preokrenula sezonu? Izdvojili smo tri razloga za to. Doduše, jasno je da ima prostora za napredak.

Ibon Navaro ima plan

Vidi opis Kako je Crvena zvezda preokrenula sezonu? Tri razloga i pravilo koje je Ibon Navaro uveo za sve igrače Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 6 / 6 AD

Pjevali su navijači Unikahe "Ibon Navaro ima plan" i izgleda da su bili u pravu. Ima španski stručnjak ideju kako tim treba da izgleda, šta želi i kako to treba da bude na terenu. Zvezda stvara veliki broj otvorenih šuteva, dobrih pogleda ka košu, problem je što to ne koristi. Da je to činila na pravi način, vjerovatno bi i drama bila izbjegnuta u Lionu.

"Promašili smo previše otvorenih šuteva, zakucavanja... Zadovoljan sam pobjedom iza koje stoji mentalna snaga", prokomentarisao je Navaro poslije meča. Njegov pečat se polako vidi, mada se isto tako vidi da ima još posla pred njim.

Defanziva ispred ofanzive

Kada se spominje Navaro svi pričaju o napadu. Međutim, ono što krasi ovaj tim Zvezde je odbrana. U samom vrhu Evrolige je po defanzivi. Konstantno "guši" rivale, na čelu sa Nikom Vejlerom-Babom koji se muči u napadu, ali u odbrani radi sjajan posao. U tom sistemu čak i Džordan Nvora igra bolju odbranu u odnosu na prošlu sezonu. Trener je uveo pravilo koje svi moraju da poštuju da bi se uopšte našli na parketu - mora da se igra odbrana.

"Najveća promjena je u tome što imamo pravila, zna se gdje treba da budeš i šta radiš na terenu. Mislim da to nismo imali toliko prošle sezone. Kada postoje takva pravila, olakšava ti igru u odbrani. Ako znaš da će saigrač da ti pomaže, kada neko pogriješi tu je neko da ti čuva leđa. Imamo tim koji želi da igra odbranu, trener ima određena pravila", pojasnio je Nvora.

Kako da se popravi napad?

Pogledajte 00:32 Kris Džouns pogodak za pobedu protiv Asvela Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Zvezda može još bolje na obje strane terena i to je rekao i sam Navaro kada je pred put u Francusku istakao "da je Zvezda još daleko od onoga što on želi" i to može da se vidi i na terenu. Odbrana je pri vrhu Evrolige, dok je napad pri dnu. Ogromna razlika između dvije strane parketa.

Jedan od razloga za to leži i u slabom šutu za tri poena (31,2 odsto odnosno 45/144) i to je posebno primjetno u igri Džereda Batlera koji previše oscilira, protiv Asvela za 13 minuta nije ubacio nijedan poen. Čima Moneke je statistički bio najefikasniji (18 poena, 2/6 za dva, 4/6 za tri), ali je i on pravio neke greške, promašio zakucavanje, gubio je neke lopte, borbu za skok, zato je sve češće na meti kritika. Tajson Karter je takođe bio slab u tom meču (2 poena), tako da se čeka još uvijek da napad "klikne". Moraće Navaro i njegovi saradnici da nađu način kako da to poprave. Ako ništa drugo, igra se sa mnogo manje izolacija u napadu, svi učestvuju, timska košarka je cilj. Lakše je na tome raditi kada je raspoloženje dobro sa tri trijumfa u nizu.

Priliku da nastavi pobjednički niz Zvezda ima već u petak u Areni protiv Pariza (20 časova), a onda slijedi derbi sa Partizanom pred navijačima crno-bijelih, pa dueli sa Makabijem i Bajernom kod kuće u duploj evroligaškoj nedjelji (27. i 29. oktobar).

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