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Ibon Navaro: "Imamo zlatnu ribicu, jedna osoba zna o čemu pričam"

Ibon Navaro: "Imamo zlatnu ribicu, jedna osoba zna o čemu pričam"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Trener Crvene zvezde Ibon Navaro bio je zadovoljan pobjedom nad Asvelom, a istakao je da je njegova ekipa imala sreće u "Astrobalu".

Ibon Navaro o pobjedi Crvene zvezde protiv Asvela Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Ibon Navaro je nakon dramatične završnice u "Astrobalu" pohvalio svoju ekipu, ali je naglasio da su male stvari presudile na kraju ovog meča. Što je i očigledno s obzirom na to da je Kris Džouns pogodio uz zvuk sirene za treći trijumf u Evroligi ove sezone, ovaj put nad ASVEL-om.

"Timska pobjeda. Detalji su presudili. Bile su tri-četiri situacije kada smo igrali jako dobru odbranu, posljednja trojka koja je nekoliko puta pipala obruč. Bogovi košarke su dali Krisu da pogodi posljednji šut. Jako sam ponosan, svi momci su pokazali svoju najbolju verziju", rekao je Ibon Navaro na startu.

Ipak, naglasio je da je njegov tim imao dosta sreće i istakao je da mu nije drago što smo vidjeli promašeno zakucavanje, što je bilo dosta promašenih šuteva...

"Imali smo jako dobru zlatnu ribicu, jedna osoba će znati šta pričam. Promašivali smo mnogo otvorenih šuteva, zakucavanja, zadovoljan sam pobjedom iza koje je mentalna jačina", naglasio je Navaro.

Šta kaže Toni Parker?

Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia

"To je košarka, Kris je pogodio šut, nije otišla utakmica u našem smjeru. To je košarka, a ja sam ponosan igrom mog tima. Bila je sjajna utakmica", rekao je kratko poslije meča Toni Parker.

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Tagovi

Evroliga KK Crvena zvezda Asvel Ibon Navaro

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