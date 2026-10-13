3, 2, 1, Kris Džouns za pobjedu Zvezde: Plejmejker uz zvuk sirene srušio ASVEL

Kris Džouns je postigao pobjednički koš za Crvenu zvezdu protiv ASVEL-a, donijevši ekipi trijumf 84:82 u dramatičnom završetku.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Kris Džouns je heroj pobede Crvene zvezde protiv ASVEL-a u Evroligi, jer je pogodio uz zvuk sirene za trijumf crveno-bijelih 84:82. Iskusni organizator igre preuzeo je na sebe odgovornost za epilog drame i uradio je ono zbog čega je ovog ljeta i došao u Srbiju iz Hapoel Tel Aviva.

Pogledajte 00:32 Kris Džouns pogodak za pobedu protiv Asvela Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

Sedam sekundi imali su igrači Ibona Navara da u "Astrobal areni" sruše francuski tim i uspijeli su. Kris Džouns je uzeo loptu i sa njom u ruci čekao da vrijeme istekne, uputivši šut u posljednjem trenutku preko Dejvida Lajtija. Ušla je u koš "kao kap" i donijela je veliku radost navijačima Zvezde, kojih je bilo nekoliko stotina u dvorani u Vilerbanu.

Džouns je na ovaj način donio Zvezdi treću uzastopnu pobjedu u Evroligi, poslije trijumfa protiv Anadolu Efesa i Dubaija u prethodna dva kola. Tim hicem odlučio je dramatičan kraj meča, u kojem su oba tima padala i ustajala. Ipak, završi udarac zadao je 33-godišnji plejmejker iz Teksasa, koji će sigurno u petak biti posebno lijepo dočekan u Beogradskoj areni.

Američki heroj crveno-bijelih dočekao je kraj utakmice sa osam ubačenih poena i devet podijeljenih asistencija. Njegov koš bio je ujedno i velika uvertira u drugi evroligaški meč Zvezde ove sedmice, protiv Pariza u petak u Beogradskoj areni.