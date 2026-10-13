Čima Moneke se obrukao u ključnom trenutku: Cijela hala u Vilerbanu se smijala Zvezdinom košarkašu

Čima Moneke se obrukao u ključnom trenutku, ali Zvezda je ipak slavila protiv ASVEL-a uz sjajan šut Krisa Džounsa.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke obrukao se u jednom od najbitnijih mečeva utakmice protiv ASVEL-a u "Astrobal areni" u Vilerbanu u Francuskoj. Pred dramatičan kraj, pri Zvezdinom vođstvu 71:70, Moneke je imao šansu da zakucavanjem poslije kontre poveća razliku na "plus 3", promašio je cijeli obruč.

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Pogledajte 00:38 Čima Moneke promašio zakucavanje na ASVEL Zvezda Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Ipak, u igri "koš za koš" u završnici Zvezda je bila ta koja je slavila, jer je plejmejker Kris Džouns dao koš preko Dejvida Lajtija, šutem sa distance. Na taj način Amerikanac je donio crveno-bijelima treću evroligašku pobjedu u nizu, za radost nekoliko stotina navijača u hali "Astrobal".