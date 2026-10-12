Kad se Ebuka Izundu vraća na teren? Ibon Navaro ima ohrabrujuće vijesti o povredi centra

Ebuka Izundu sigurno neće igrati protiv Asvela, a trener Ibon Navaro je pričao o njegovom stanju i povredi koju ima.
Ebuka Izundu se povrijedio u derbiju ABA lige protiv Budućnosti, izvrnuo je zglob i to je zabrinulo sve u Crvenoj zvezdi. Moraće duplu evroligašku nedjelju da počnu bez klasičnog centra pošto snažni centar neće igrati u Lionu protiv Asvela (utorak 20 časova).
"Ne putuje u Lion, neće igrati", rekao je Ibon Navaro.
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Trener crveno-bijelih istakao je da za sada nema detaljne informacije oko stanja povrede.
"Ne znam. Jutros je išao na snimanje magnetne rezonance, tako da... moramo da idemo ne iz dana u dan, već gotovo iz sata u sat. Nadam se da će biti spreman za sljedeću utakmicu, ali za sutrašnju sigurno neće", poručio je Navaro.
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Samim tim što je španski stručnjak rekao da se ide "dan po dan", a ne da će biti odsutan određen broj nedjeljam, povreda vjerovatno nije toliko ozbiljna.
Mogao bi da bude spreman već za meč protiv Pariza koji se igra u petak 16. oktobra u 20 časova.