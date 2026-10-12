Ibon Navaro: "Zvezda je mnogo daleko od onoga što ja želim"

Španski trener Ibon Navaro ne može da računa na Ebuku Izundua i Džonatana Motlija, a u Beogradu će ostati Stefan Miljenović.

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Ibon Navaro iznio je očekivanja pred meč 5. kola Evrolige protiv Asvela u Lionu. Španski stručnjak se suočava sa velikim problemima, pošto je poslije povrede Ebuke Izundua ostao bez ijednog klasičnog centra i moraće da kombinuje na gostovanju u Francuskoj. Sa timom neće putovati ni Stefan Miljenović, kao ni Vojin Medarević.

Iako je situacija na visokim pozicijama jako loša, poslije peha Džonatana Motlija, povrijedio se i Izundu, Nigerijac bi mogao da bude spreman već za sljedeće kolo.

"Ebuka ne putuje u Lion, tako da sutra neće igrati", rekao je Navaro i dodao:

"Ne znam. Jutros se praktično nije ni pojavio, tako da... moramo da idemo ne iz dana u dan, već gotovo iz sata u sat. Nadam se da će biti spreman za sljedeću utakmicu, ali za sutrašnju sigurno neće."

Kako se pripremiti za utakmicu bez klasičnog centra? "To nije stvar izbora, već obaveza. Dakle, moramo to da uradimo i uradićemo. Znamo šta nam je činiti - nije lako, ali pokušaćemo. Tu su Davidovac, Semi, svako mora da napravi korak naprijed kako bi pomogao timu, šta god da zatreba."

Navaro je bio otvoren po pitanju novog pojačanja, klub je aktivan na tržištu i traži rješenje. "Naravno. Klub traži igrača koji bi nam pomogao - dajemo sve od sebe i prije ili kasnije će se naći igrač koji nam može pomoći.

"Ko je rekao da će Zvezda izgubiti?"

Izvor: MR/© MN press, all rights reserved

Prije utakmice u Dubaiju svi su mislili da će Zvezda izgubiti, sada, poslije te utakmice i igre u Dubaiju, svi misle da će Zvezda pobijediti, rekao je jedan od novinara, ali je Navaro imao spreman odgovor.

"Ljudi, uz dužno poštovanje, to ste vi mislili", direktan je bio Navaro i okrenuo se analizi narednog rivala:

"Nezgodan su tim, igraju veoma fizički zahtjevnu košarku. Imali su ludo ljeto, a ljudi ih i dalje potcjenjuju. Pa, možete ih potcjenjivati, ali oni su najbolji tim po broju pogođenih trojki, tim koji upućuje najviše šuteva za tri poena, najbolji tim u protoku lopte (gledano kroz broj asistencija), jedan od najboljih timova po tempu igre i veoma dobri su u skoku u napadu", kaže trener Zvezde i nastavlja:

"Oni šutiraju previše trojki. To je NBA stil igre. To je moderna košarka, razumijete? Mnogi timovi u Evropi imaju prosjek veći od 29,5 pokušaja za tri poena, tako da se tu ne radi o Toniju Parkeru ili NBA ligi. Radi se, znate, o igranju moderne košarke."

Crvena zvezda je uprkos problemima na visokim pozicijama jedna od najboljih u Evroligi po skokovima. Kako im to uspijeva?

"Pa, to je vjerovatno jedna od stvari koje su nam upisane u DNK. To je nešto na čemu radimo od samog početka. I nije neophodno imati visinu da bismo sproveli ono što želimo. Potrebno je samo biti koncentrisan i uložiti sav trud dok si na terenu, kada to radimo, postajemo odličan tim u skoku. Ponekad skok ne zavisi od visine. Sve je u intenzitetu, koncentraciji, energiji i donošenju pravih odluka o tome kako treba reagovati."

"Težimo balansu, još smo daleko"

Koliko ste trenutno od nivoa na kome želite da budete?

"Veoma daleko. Dobro napredujemo, ali postoje stvari koje moramo mnogo bolje da radimo. Mislim da bismo, uz bolji procenat šuta za tri poena, bili još bolji. Ali to nije prvi put da mi se tako nešto dešava na početku sezone - sjetite se samo sezone 2022/23. sa Unikahom. Imali smo isti problem čak i u decembru, dok se svi nisu prilagodili visokom nivou zahtjeva koji postavljamo pred igrače. Kada smo to postigli, sve se promijenilo."

Crveno-bijeli su trenutno najgori po ofanzivnom rejtingu, šta govori taj podatak?

"Ako analizirate utakmice u kojima smo trošili manje energije u odbrani, vidite da smo bili precizniji. To je ključ. Kada trošite manje energije u odbrani, ostajete svježi za šut. U tome je stvar."

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

"Dakle, ne tražimo klasičan balans, jer ne želimo da igramo lošiju odbranu. Moramo da nađemo ravnotežu kako bismo bili precizni u trenucima kada smo, recimo, u dobroj šuterskoj seriji. A to nije lako. To je nešto na šta moramo da se naviknemo, i prije ili kasnije ćemo to i učiniti."

Patrik Boldvin se vratio u tim. Šta mu još nedostaje da bi ostvario svoj puni potencijal u ovom timu?

"Patrik je u procesu učenja i shvatanja evropske košarke - kada to usvojite, sljedeći korak je da ne razmišljate previše dok igrate. Jer kada igraš, usvajaš razne ideje, a kada si na terenu - previše razmišljaš. Sada je trenutak da on manje razmišlja, a više igra", zaključio je Navaro.