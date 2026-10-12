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Davidovac upozorio pred ASVEL: "Imaćemo problem na ofanzivnom skoku"

Davidovac upozorio pred ASVEL: "Imaćemo problem na ofanzivnom skoku"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda se priprema za važan meč protiv ASVEL-a u Evroligi, uprkos problemima sa centrom. Davidovac vjeruje u timsku prilagodljivost.

Dejan Davidovac pred ASVEL Izvor: MONDO

Crvena zvezda gostuje ASVEL-u u petom kolu Evrolige. Susret koji je na programu u 20 časova u Vilerbanu biće veoma važan za tim Ibona Navara. Ko je kleo Zvezdu nije dangubio, pošto crveno-bijeli ponovo nemaju centra, nakon što je Ebuka Izundu povrijedio, kao što je to bio slučaj i u sezonama za nama. Da situacija nije laka potvrdio je i Dejan Davidovac, ali je naglasio i da će se tim, kao i dosad, prilagoditi situaciji.

"Očekujem fizički zahtjevan meč. Tipična francuska ekipa koja je fizički dominantna. Imaju nekoliko iskusnih igrača koji mogu da naprave problem rivalima i nama problem na ofanzivnom skoku, gdje ćemo imati problema", započeo je Dejan Davidovac.

Činjenica da će Zvezda na skoku biti ranjiva ne ide u prilog crveno-bijelima. Ipak, to nije prvi put, a nije prvi put ni da se od Davidovca očekuje da zaigra na poziciji "pet". Prema tome - Zvezda će se prilagoditi. "Ostali smo bez drugog centra, prilagodićemo se, daćemo maksimum da nastavimo da igramo u dobrom ritmu kao u prethodne tri utakmice. Vjerujem da ćemo biti spremni", dodao je.

Pobjeda u Dubaiju, prva u istoriji

Crvena zvezda je prvi put pobijedila Dubai na gostujućem terenu. Ne samo što su crveno-bijeli uspjeli da savladaju favorita i tim Ćavija Paskvala, već su Ibon Navaro i njegova ekipa uspjeli i da obezbijede nešto bolji plasman na tabeli Evrolige. Sitni koraci koji su Zvezdi pomogli da napreduje u svim parametrima.

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Dejan Davidovac izjava pred Asvel
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

"Pobjeda nad Dubaijem je uticala dosta, svaka pobjeda nam dosta znači. Nismo sjajno započeli sezonu, bez obzira na rezultat, nismo izgledali najbolje na terenu, odnosno onakvi kakvi smo željeli da budemo, mada nije ni vreme da izgledamo najbolje. Idemo korak po korak, izgledamo bolje, iskoristićemo i ovu utakmicu da se što bolje pripremimo", rekao je.

Iako je atmosfera u timu bolja, Davidovac je morao da se vrati na činjenicu da Zvezda u timu nema centra. Ipak, bez obzira na sve, tim se neće predati u Francuskoj. "Teško gostovanje, ali potrudićemo se da nastavimo taj trend. Pobjeda bi nam značila za samopouzdanje u narednom periodu. Bez obzira na to što ćemo otići bez centara, daćemo sve od sebe da pobijedimo", zaključio je Dejan Davidovac.

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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

Dejan Davidovac Evroliga KK Crvena zvezda Asvel

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