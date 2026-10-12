Milutin Aleksić: "Iznenadila me Zvezda, a posebno njeni Amerikanci"

Milutin Aleksić hvali Crvenu zvezdu nakon pobjede nad Dubaijem, ističući odličnu odbranu i energiju tima.

Izvor: TV Una/Screenshot

Crvena zvezda je u četvrtak pobijedila Dubai (77:58) i to je najbolja partija koju smo vidjeli od igrača Ibona Navara u novoj sezoni. Odbrana je bila zategnuta, napad je funkcionisao, a energija i fokus nisu nijednog trenutka popuštali. Zbog takve partije je Zvezdu posebno nahvalio Milutin Aleksić, bivši košarkaš i danas analitičar.

Tokom gostovanja u emisiji "Sportuna" na TV Una, Milutin Aleksić je primijetio da su tri stvari odlučile kada je u pitanju meč sa Dubaijem i naglasio je da je Ibon Navaro sada počeo da "osjeća" ekipu:

"Zvezda je na moje iznenađenje došla do pobjede na fenomenalan način. Fokus na male faulove, punjenje reketa i čvrstu odbranu. Mislim da to može da joj donese još dosta prijatnih iznenađenja", rekao je Aleksić koji je prvo htio da priča o "malim faulovima".

"Ovo je školski primjer iskorišćenih malih faulova Crvene zvezde. To se obično radi u situaciji kada igrač ostane sa centrom, sporiji igrač na bržem igraču ili u kontrama, a Zvezda je to maestralno iskoristila. To je malo potpis trenera, ali i fokus igrača kako se ulazi u utakmicu. Zvezda je tako spriječila dvadesetak laganih poena i to je jako teško, jer kriterijum suđenja je danas senzitivan, ostavlja se prostora sudijama da procijeni da li je to bio ometajući faul. To nije osobina igrača koji dolaze sa američkog tla, nemaju tu vrstu edukacije, niti je to popularno u NBA jer guši igru. To me iznenadilo kod Zvezde", dodao je Aleksić.

"Kao kod Sferopulosa"

Izvor: MN PRESS

Aleksić je hvalio redom igrače Crvene zvezde - Davidovca i Nvoru zbog odbrane, zatim Izundua koji je iskoristio odsustvo Motlija i prvi put ove sezone zablistao, pa zatim i Batlera, Džounsa... Nekako su svi imali uloge i to je podsjetilo Aleksića na Zvezdu kod Janisa Sferopulosa.

"Imali smo Zvezdu koja je podsjetila na period kod Sferopulosa kada su svi imali neku ulogu.Sjajno vođena utakmica od strane trenera Ibona Navara. Punio se reket i igralo se igračima u leđa, a Dubai se prerano predao", dodao je Aleksić.

"Treba ukazati punu podršku igračima Crvene zvezde", naglasio je pred duplo kolo sa Asvelom i Parizom.

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