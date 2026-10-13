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Srdačan zagrljaj Navara i Pjetrusa pred meč Asvela i Zvezde

Srdačan zagrljaj Navara i Pjetrusa pred meč Asvela i Zvezde

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Trener Crvene zvezda Ibon Navaro oduševio se kada je vidio dobro poznato lice.

Srdačan zagrljaj Navara i Pjetrusa pred meč Asvela i Zvezde Izvor: X/@kkcrvenazvezda

Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Asvela u petom kolu Evrolige, a meč startuje od 20 časova u Vilerbanu. Nekoliko sati pred utakmicu, zabilježen je zanimljiv susret trenera crveno-bijelih Ibona Navara i njegovog velikog prijatelja Florana Pjetrusa.

Nekadašnji reprezentativac Francuske, sada je u stručnom štabu Asvela, a čim je vidio Navara poletio mu je u zagrljaj. Video emotivnog susreta, podijeljen je na zvaničnom profilu Crvene zvezde.

 Kako se poznaju Navaro i Pjetrus?

Španac Ibon Navaro na početku trenerske karijere bio je pomoćnik u Valensiji, dok je Francuz u tom periodu bio jedan od najvažnijih igrača tog kluba.

Sarađivali su u sezoni 2011/12, kada je Valensija stigla do finala Evrokupa 2012. godine, ali je na kraju poražena od Himkija.

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Tagovi

Ibon Navaro KK Crvena zvezda

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