Srdačan zagrljaj Navara i Pjetrusa pred meč Asvela i Zvezde

Trener Crvene zvezda Ibon Navaro oduševio se kada je vidio dobro poznato lice.

Izvor: X/@kkcrvenazvezda

Košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Asvela u petom kolu Evrolige, a meč startuje od 20 časova u Vilerbanu. Nekoliko sati pred utakmicu, zabilježen je zanimljiv susret trenera crveno-bijelih Ibona Navara i njegovog velikog prijatelja Florana Pjetrusa.

Nekadašnji reprezentativac Francuske, sada je u stručnom štabu Asvela, a čim je vidio Navara poletio mu je u zagrljaj. Video emotivnog susreta, podijeljen je na zvaničnom profilu Crvene zvezde.

Сусрет тренера црвено-белих Ибона Навара и бившег репрезентативца Француске, Флорана Пјетруса, сада асистента генералног менаџера Асвела Basketball connections A great moment between Ibon Navarro and former French national team player Florent Pietrus, now Assistant General Manager at @LDLCASVEL! @EuroLeague R05 #kkcz #WeAreTheTeam — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)October 13, 2026

Kako se poznaju Navaro i Pjetrus?

Španac Ibon Navaro na početku trenerske karijere bio je pomoćnik u Valensiji, dok je Francuz u tom periodu bio jedan od najvažnijih igrača tog kluba.

Sarađivali su u sezoni 2011/12, kada je Valensija stigla do finala Evrokupa 2012. godine, ali je na kraju poražena od Himkija.