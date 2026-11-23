Uhapšen i prijatelj Vladimira Volkova za kojim je tragala policija zbog pištolja sa brušenim serijskim brojem i 11 komada municije.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Beogradska policija uhapsila je i muškarca S. R., prijatelja bivšeg fudbalera Vladimira Volkova, koji je priveden ranije tokom dana, saznaje "Kurir". S. R. je uhapšen jer je, kako se sumnja, u nedjelju 22. novembra bio u automobilu sa Volkovom i još jednom djevojkom kada je policija pronašla pištolj sa izbrušenim serijskim brojem i 11 komada municije.

Njih troje su bili u automobilu marke "BMW" u kojem je juče policija pronašla pištolj sa izbrušenim serijskim brojem i okvirom sa 11 metaka koji je bio sakriven u torbici iza sjedišta vozača. Prema nezvaničnim informacijama "Kurira", S. R. je upravljao "BMW-om", Volkov je bio na mjestu suvozača, a djevojka je sjedila sama pozadi na zadnjoj klupi.

Vidi opis Uhapšen i prijatelj Vladimira Volkova: Beogradska policija ga tražila zbog pištolja i municije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ko je Vladimir Volkov?

Fudbaler rođen u Beogradu počeo je karijeru u mlađim kategorijama Radničkog sa Novog Beograda, zatim je igrao u manjim beogradskim klubovima prije nego što se probio u redovima BSK iz Borče. Prvi put je odatle otišao u inostranstvo, u redove Portimonensea u Portugal.

Potom je nastupao za OFK Beograd, pa dvije godine za Šerif iz Tiraspolja u Moldaviji, a ljubiteljima fudbala u Srbiji najpoznatiji je po periodu kada je od 2011. do 2015. nosio dres Partizana. Nakon toga je nastupao u Belgiji i Poljskoj, a po povratku u Srbiju igrao je za Radnički iz Niša i dva puta za Rad. Igrao je i za banjalučki Borac.

Trenutno povremeno nastupa za Rad u nižim rangovima. Ima jedan nastup za selekciju Srbije, a čak 17 za Crnu Goru.

(MONDO, Kurir)