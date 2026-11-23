Fudbaler Vladimir Volkov uhapšen je po nalogu VJT, prenose srpski mediji.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Fudbaler Vladimir Volkov uhapšen je po nalogu VJT i određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nezvanično saznaje Telegraf. On je nedavno priveden u Beogradu zajedno sa još dvije osobe nakon što je kod njih pronađeno nelegalno oružje. Volkov je zaustavljen u Dunavskoj ulici zajedno sa S. R. i A. Đ.

Prema informacijama "Telegrafa", postupajući tužilac je prvo odlučio da osumnjičene pusti na slobodu nakon privođenja tokom koga je iza sjedišta automobila nađen pištolj marke "glok" sa 11 metaka i izbrušenim serijskim brojem. Sada je tužilaštvo odlučilo da tu odluku promijeni i izdat je nalog za hapšenje. Sve troje će biti sprovedeno u pritvorsku jedinicu i telefoni će im biti privremeno oduzeti.

Nakon isteka 48 sati osumnjičeni će biti privedeni u zgradu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na saslušanje. Tu će se utvrditi čiji je sporni pištolj.

Karijera Vladimira Volkova

Fudbaler rođen u Beogradu počeo je svoju karijeru u mlađim kategorijama Radničkog sa Novog Beograda, zatim je igrao u manjim beogradskim klubovima prije nego što se probio u redovima BSK iz Borče. Prvi put je odatle otišao u inostranstvo, u redove Portimonensea u Portugal.

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Potom je nastupao za OFK Beograd, pa dvije godine za Šerif iz Tiraspolja u Moldaviji, a ljubiteljima fudbala u Srbiji najpoznatiji je po periodu kada je od 2011. do 2015. nosio dres Partizana. Nakon toga je nastupao u Belgiji i Poljskoj, a po povratku u Srbiju igrao je za Radnički iz Niša i dva puta za Rad. U sezoni 2019/20 nosio je i dres banjalučkog Borca. Trenutno povremeno nastupa za Rad u nižim rangovima.

Ima jedan nastup za selekciju Srbije, a čak 17 za Crnu Goru.