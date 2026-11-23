Janik Siner se suočava sa operacijom koljena koja bi mogla da ga odstrani sa terena do godinu dana, nakon neuspješne terapije.

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Konzervativna terapija nije donijela željene rezultate i Janik Siner je primoran na operaciju zbog problema sa iliotibijalnom trakom. Pauziraće najmanje 3-4 mjeseca, a sve bi moglo da se protegne čak na godinu dana, od Vimbldona do Vimbldona.

Siner mora da se podvrgne hirurškom zahvatu kako bi trajno riješio problem sa koljenom koji ga muči mjesecima i zbog kojeg nije izlazio na teren još od finala Vimbldona. Vrijeme povratka takmičenjima se znatno produžava, pa bi odsustvo italijanskog tenisera moglo da se protegne na skoro godinu dana, što će imati katastrofalne posljedice i po njegov plasman na ATP listi.

Prema današnjem pisanju italijanske "Gazete delo sport", drugi teniser svijeta već je na putu za Finsku na novi pregled kod specijaliste Lasea Lempainena. Ovakav rasplet događaja ne predstavlja iznenađenje, s obzirom na to da su posljednjih dana sve nezvanične informacije ukazivale upravo u ovom pravcu. Konzervativno liječenje nije dalo očekivane rezultate, pa se Siner prethodnih dana sastao sa ortopedskim hirurgom i donio odluku o operaciji, koja bi mogla da bude obavljena već sutra, u utorak 24. novembra, u gradu Turku.

Od ove vijesti su svi najviše strahovali

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Ovo je bila opcija od koje su svi najviše strahovali jer, očekivano, kada je u pitanju operacija, period oporavka se znatno produžava. Trenutno je teško davati precizne prognoze o tome kada će Janik Siner ponovo zaigrati, dijelom i zbog toga što čak i u "operativnom scenariju" postoje različite metode zahvata kojima bi mogao da bude podvrgnut. Najrealnija procjena u ovom trenutku je pauza od tri do četiri mjeseca. Ukoliko operacija bude obavljena sutra, u najboljem slučaju moraćemo da sačekamo bar mart da bismo ga ponovo vidjeli na terenu.

To znači da će propustiti i značajan dio naredne sezone - sigurno će preskočiti Australijan open, februarske turnire (Roterdam, Dubai i Doha), a pod znakom pitanja su i američki mastersi u Indijan Velsu i Majamiju. Potencijalni povratak mogao bi da se dogodi tek na šljaci, možda u Monte Karlu ili čak kasnije u Madridu.

Ko je Lase Lempainen: Sinerova posljednja nada

Lase Lempainen je finski ortopedski hirurg rođen 1978. godine, radi u Turkuu i profesionalni je nasljednik čuvenog Sakarija Orave. Smatra se najvećim svjetskim autoritetom za hiruršku rekonstrukciju složenih povreda mišića i tetiva, posebno zadnje lože, mišića butine, aduktora i Ahilove tetive.

Zbog toga redovno sarađuje sa vrhunskim sportskim klubovima kao što su Barselona, Milan, Roma, Pari Sen Žermen, kao i sa elitnim atletičarima. Uspio je da sprovede operacije koljena mnogim fudbalskim zvijezdama kalibra Leonarda Spinacole (Ahilova tetiva nakon Eura 2020), Usmana Dembelea i Ronalda Arauha (obojica dva puta operisali butinu i aduktore), Alehandra Baldea, Nuna Mendesa, Pjera Kalulua, Ismaela Benasera i Serđija Roberta...