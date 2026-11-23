Marko Arnautović se vratio na trening Crvene zvezde pred meč protiv Genta u Konferencijske lige.

Izvor: MN PRESS

Najiskusniji igrač Crvene zvezde Marko Arnautović (37) vratio se na trening uoči gostovanja Gentu (četvrtak, 21 čas), u 4. kolu Konferencijske lige. Austrijski napadač pao je u drugi plan pod vođstvom trenera Alberta Rijere i u uvodna tri kola odigrao samo devet minuta.

Ipak, nakon što je presjedio mečeve protiv Kopenhagena i Inter Eskaldesa na klupi i nakon što nije pomogao ekipi da izbjegne poraz na gostovanju Luganu na startu - Arnautović je ponovo tu.

Crvena zvezda je to potvrdila na svojim profilima na društvenim mrežama:

Fudbaleri Crvene zvezde u srijedu će otići na važno evropsko gostovanje u Belgiji, gdje bi Arnautović mogao da zaigra nakon skoro tri nedjelje od gostovanja Vojvodini u Novom Sadu. Tada je na stadionu "Karađorđe" odigrao 87 superligaških minuta, u takmičenju u kojem je ove sezone dao tri gola. Poslije toga je preskočio meč protiv Radnika zbog zdravstvenog stanja i sada je očigledno spreman da "zapne" i da zaigra u Belgiji.