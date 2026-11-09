Marin i Arnautović zajedno idu iz Zvezde? Austrijanci lansirali nove informacije

Marko Marin i Marko Arnautović mogli bi zajedno napustiti Crvenu zvezdu i preći u njemački Hanover, prema novim informacijama iz Austrije.

Izvor: MN PRESS

Nedavno se pojavila informacija da tehničkog direktora Crvene zvezde Marka Marina žele u njemačkom Hanoveru, znamo i da najiskusnijem fudbaleru crveno-bijelih Marku Arnautoviću ugovor ističe na kraju sezone i da će biti slobodan u izboru nove sredine, a sada stiže vijest da bi zajedno mogli da nastave put po odlasku s "Marakane".

Austrijski list "Osterajh" (Austrija) objavio je informaciju da bi zajedno mogli u Njemačku:

"Povratak u Austriju jeste tema, ali se u ovom trenutku nazire iznenađujući scenario u Njemačkoj.Tamo je 37-godišnji napadač već igrao prije 14 godina (od 2010. do 2013.) za Verder iz Bremena - tada zajedno sa Markom Marinom. Marin je do sada obavljao funkciju tehničkog direktora u Crvenoj zvezdi i važio je za ključnog čovjeka koji je omogućio da Arnautović u ljeto 2025. pređe u Srbiju. Njemački i srpski mediji sada izvještavaju o Marinovom prelasku u rukovodstvo jednog njemačkog kluba", navodi se i dodaje:

"Ukoliko Marko Marin napusti Crvenu zvezdu, Arnautović bi izgubio svog najvažnijeg zagovornika i zaštitnika. Marin je svog nekadašnjeg saigrača iz Verdera doveo u Crvenu zvezdu uz procijenjenu platu od 2,5 miliona evra po sezoni".

Navodno, Arnautović bi mogao da ode iz Zvezde već u januaru, pošto je trenutno svakako treći izbor u napadu.

Da li je Hanover zajednička adresa?

Hanover, nekadašnji član Bundeslige, spominje se kao klub u kome bi Arnautović i Marin zajedno mogli da pokrenu projekat od velikog značaja:

"Ovaj klub se trenutno nalazi u sredini tabele u Cvajti i bori se sa skromnim golgeterskim učinkom. Iskusni strijelac poput Arnautovića bio bi i te kako potreban napadu koji predvodi nekadašnja zvijezda Bajerna Sandro Vagner. Jedno djeluje sigurno: potencijalni transfer u redove austrijskog rekordera po broju titula trenutno nije tema", dodaje se.

Sprema se "nova" Zvezda

Za sada nije bilo nikakve potvrde da je Marko Marin zainteresovan za odlazak iz Crvene zvezde, dok se na tu temu nije oglašavao ni Marko Arnautović - koji zapravo cijele sezone nije govorio za medije.

Njegov učinak je daleko ispod očekivanog, na njegovom tijelu primjetno je da su ga stigle godine, tako da je najvjerovatnije da mu Zvezda neće ponuditi novi ugovor. Uostalom, trener Albert Rijera je rekao da želi da napravi sasvim novu ekipu, tako da su baš oni najiskusniji - prekobrojni.

Podsjetimo, Arnautović je ove sezone postigao sedam golova.

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