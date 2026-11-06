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Marka Marina zovu iz Njemačke: Bundesligaš spremio ponudu za direktora Zvezde

Marka Marina zovu iz Njemačke: Bundesligaš spremio ponudu za direktora Zvezde

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Marko Marin je prema navodima njemačkog "Skaj sportsa" na meti Hanovera koji razmišlja o njemu kao novom sportskom direktoru.

Da li Marko Marin odlazi iz Crvene zvezde u Hanover Izvor: MN PRESS

Marko Marin je na meti Hanovera, piše njemački "Skaj sports". Nekadašnji reprezentativac Njemačke je najozbijniji kandidat da zamijeni Jonasa Bolta na mjestu sporskog direktora kluba, ali nije jedina opcija. Kako navode Nijemci razmišlja se i o Sebastijanu Šupanu iz Lajpciga. 

Sadašnji tehnički direktor crveno-bijelih nastupao je kao fudbaler od 2018. do 2020. za Zvezdu i u tom periodu bio igrački lider Zvezde, a nakon kraja karijere 2022. u Ferencvarošu vrlo brzo se vratio u Beograd. U junu 2022. godine najavio je da će se bavi fudbalom i dalje, a već u aprilu 2023. je postavljen za tehničkog direktora. 

Marko Marin, dobro poznato ime u Njemačkoj

Marko Marin (37) je rođen u Gradišci, ali su se njegovi roditelji preselili u Njemačku kada je imao samo dvije godine. Debitovao je u seniorskom fudbalu u dresu Borusije Mennhengladbah, zatim je igrao za Verder, u zvučnom transferu otišao u Čelsi, pa nastupao i za Sevilju, Fiorentinu, Anderleht, Trabzon, Olimpijakos...

U Crvenu zvezdu je došao kao veliko pojačanje, bio lider generacije koja se kvalifikovala za Ligu šampiona sa njim na čelu, a zatim je za mnoge iznenađujuće rano završio karijeru - sa samo 33. Igrao je za sve mlađe selekcije Njemačke i 16 mečeva za seniorski nacionalni tim, uključujući i učešće na Svjetskom prvenstvu u Južnoj Africi 2010.

Od 2023. je jedan od ključnih ljudi u rukovodstvu Crvene zvezde.

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Tagovi

Marko Marin FK Crvena zvezda Hanover fudbal

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