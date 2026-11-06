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Šta kaže superkompjuter za Crvenu zvezdu? Nemoguće je da ne izbori proljeće u Evropi

Šta kaže superkompjuter za Crvenu zvezdu? Nemoguće je da ne izbori proljeće u Evropi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je ostvarila prvu pobjedu u Konferencijskoj ligi, a superkompjuter predviđa 91,5 odsto šansi za prolaz u proljeće.

Kolike su šanse da Crvena zvezda izbori proljeće u Evropi Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda se nije proslavila protiv Inter Eskaldesa i tek u nadoknadi vremena uspjela je da dođe do svoje prve pobjede u ligaškoj fazi Konferencijske lige. To znači da Crvena zvezda sada ima četiri boda na pola takmičenja, pa je utisak da je očekivala veći bodovni saldo, bar kada se pogleda spisak protivnika s kojima je igrala.

Iako je trenutno Zvezda u sredini tabele Konferencijske lige, a malo je falilo da bude "ispod crte" da ne bješe gola Jute Nakajame, zapravo nema razloga za brigu. Naravno, ako pitate "superkompjuter" koji joj daje lijepe šanse za prolaz.

Superkompjuter vjeruje u Zvezdu

Prema prognozama profila "Football Meets Data", Zvezda i dalje ima ogromne šanse da prođe u nastavak takmičenja. Za to je potrebno da bude u 24 najbolje ekipe Konferencijske lige, a prema trenutnim projekcijama završiće na 18. mjestu. Superkompjuter cijeni da su šanse 91,5 odsto da se to dogodi.


Mnogo manje šanse su da Zvezda direktno prođe u osminu finala, odnosno da ne igra "baraž" za ovo mjesto koje donosi plasman od 9. do 24. mjesta na tabeli. Trenutno, Zvezdi se daje tek 11,9 odsto šansi da će ovo uraditi.

Prognozira se da će osvojiti devet bodova, odnosno još pet u preostala tri kola.

S kim još igra Zvezda?

  • 1. kolo - 15. 10. 2026. Lugano - Crvena zvezda (3:2)
  • 2. kolo - 22. 10. 2026. Crvena zvezda - Kopenhagen (2:2)
  • 3. kolo - 05. 11. 2026. Crvena zvezda - Inter Eskaldes (2:1)
  • 4. kolo - 26. 11. 2026. Gent - Crvena zvezda (21.00)
  • 5. kolo - 10. 12. 2026. Iberija - Crvena zvezda (18.45)
  • 6. kolo - 17. 12. 2026. Crvena zvezda - Trabzonspor (21.00)

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Tagovi

FK Crvena zvezda Konferencijska liga

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