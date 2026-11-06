Crvena zvezda je ostvarila prvu pobjedu u Konferencijskoj ligi, a superkompjuter predviđa 91,5 odsto šansi za prolaz u proljeće.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda se nije proslavila protiv Inter Eskaldesa i tek u nadoknadi vremena uspjela je da dođe do svoje prve pobjede u ligaškoj fazi Konferencijske lige. To znači da Crvena zvezda sada ima četiri boda na pola takmičenja, pa je utisak da je očekivala veći bodovni saldo, bar kada se pogleda spisak protivnika s kojima je igrala.

Iako je trenutno Zvezda u sredini tabele Konferencijske lige, a malo je falilo da bude "ispod crte" da ne bješe gola Jute Nakajame, zapravo nema razloga za brigu. Naravno, ako pitate "superkompjuter" koji joj daje lijepe šanse za prolaz.

Superkompjuter vjeruje u Zvezdu

Vidi opis Šta kaže superkompjuter za Crvenu zvezdu? Nemoguće je da ne izbori proljeće u Evropi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Prema prognozama profila "Football Meets Data", Zvezda i dalje ima ogromne šanse da prođe u nastavak takmičenja. Za to je potrebno da bude u 24 najbolje ekipe Konferencijske lige, a prema trenutnim projekcijama završiće na 18. mjestu. Superkompjuter cijeni da su šanse 91,5 odsto da se to dogodi.

[ UECL projections after MD3] Changes in Top 8:IN: Ajax, FreiburgOUT: Trabzonspor, Atalanta Changes in Top 24:IN: RigaOUT: Pafos*Teams are ordered on average final points from 100K simulations https://t.co/NmadPM4noK — Football Meets Data (@fmeetsdata)November 5, 2026



Mnogo manje šanse su da Zvezda direktno prođe u osminu finala, odnosno da ne igra "baraž" za ovo mjesto koje donosi plasman od 9. do 24. mjesta na tabeli. Trenutno, Zvezdi se daje tek 11,9 odsto šansi da će ovo uraditi.

Prognozira se da će osvojiti devet bodova, odnosno još pet u preostala tri kola.

S kim još igra Zvezda?