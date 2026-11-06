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Bio talenat Zvezde, završio karijeru sa 29: "Nisam ovako zamišljao kraj"

Bio talenat Zvezde, završio karijeru sa 29: "Nisam ovako zamišljao kraj"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Miloš Stojanović, bivši fudbaler Crvene zvezde, završio je karijeru sa 29 godina uz emotivnu poruku o neostvarenim snovima.

Miloš Stojanović završio karijeru Izvor: MN PRESS

Bivši talenat i prvotimac Crvene zvezde Miloš Stojanović završio je karijeru sa 29 godina. Kraj je objavio emotivnom porukom na društvenim mrežama i tako se oprostio od profesionalnog fudbala, u koji je ušao kao omladinac crveno-bijelih 2014. godine.

"Ko bi rekao da će ovako brzo da dođe kraj... Dio prelijepih uspomena, odrastanja i jedna ljubav za koju nikad nisam zamišljao da će ovako da se završi", napisao je on na Instagramu.

Štoper rođen u januaru 1997. godine odigrao je pet utakmica za Zvezdu, a matični klub pozajmljivo ga je Kolubari, Bežaniji i Sinđeliću. Prešao je 2018. u Voždovac, a poslije toga igrao za Bežaniju i  Dobanovce. U Bosni i Hercegovini igrao je za Slobodu iz Tuzle, u Albaniji za Bilis, Kastrioti i Vlazniju, a poslednji klub bio mu je izraelski tim Hapoel Aflula, tim iz tamošnje druge lige.

Stojanović je nosio i dres mladih kategorija nacionalnog tima, zaključno sa dresom mlade reprezentacije Srbije u uzrastu do 21 godine.

Sada već bivši štoper ima u biografiji osvojenu titulu sa Crvenom zvezdom 2016. i trofej osvajača druge lige Albanije 2022. sa FK Bilis.

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Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal

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