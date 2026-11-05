Katai dao gol, sudija mu odmah pokazao crveni: VAR otkrio šta je uradio kapiten Zvezde

Kapiten Crvene zvezde Aleksandar Katai rukom je udario protivnika i dobio direktan crveni karton na utakmici protiv Inter Eskaldesa.

Izvor: MN PRESS

Kapiten Crvene zvezde Aleksandar Katai dobio je direktan crveni karton na utakmici protiv Inter Eskaldesa. Sudija iz Jermenije Henrik Nalbandijan vidio je šta je Katai uradio dok je sa VAR sobom provjeravao njegov gol za vođstvo Zvezde. Na snimku udaljene kamere vidio se duel i udarac srpskog fudbalera, poslije kojeg je njegov čuvar Anvar Ernandez pao, a Katai nesmetano otišao ka golu i zatresao mrežu.

Kada je Nalbandijan pokazao crveni Kataiju, svi u Zvezdi ostali su u potpunom šoku, a Katai se izvinjavao navijačima na zapadnoj tribini dok je odlazio ka tunelu. Trebalo je dugo vremena crveno-bijelima da se oporave od tog šoka i da dočekaju poluvrijeme utakmice koju nisu dobro počeli.

Dok su se nizale šanse gostiju iz Andore, ali i greške crveno-bijelih, čuli su se i zvižduci sa "Marakane" - upućeni igračima, ali i treneru Albertu Rijeri.

Pogledajte 01:01 Crveni karton za Kataija Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

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