logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Katai dao gol, sudija mu odmah pokazao crveni: VAR otkrio šta je uradio kapiten Zvezde

Katai dao gol, sudija mu odmah pokazao crveni: VAR otkrio šta je uradio kapiten Zvezde

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kapiten Crvene zvezde Aleksandar Katai rukom je udario protivnika i dobio direktan crveni karton na utakmici protiv Inter Eskaldesa.

Aleksandar Katai isključen na utakmici Crvena zvezda Inter Eskaldes Izvor: MN PRESS

Kapiten Crvene zvezde Aleksandar Katai dobio je direktan crveni karton na utakmici protiv Inter Eskaldesa. Sudija iz Jermenije Henrik Nalbandijan vidio je šta je Katai uradio dok je sa VAR sobom provjeravao njegov gol za vođstvo Zvezde. Na snimku udaljene kamere vidio se duel i udarac srpskog fudbalera, poslije kojeg je njegov čuvar Anvar Ernandez pao, a Katai nesmetano otišao ka golu i zatresao mrežu.

Kada je Nalbandijan pokazao crveni Kataiju, svi u Zvezdi ostali su u potpunom šoku, a Katai se izvinjavao navijačima na zapadnoj tribini dok je odlazio ka tunelu. Trebalo je dugo vremena crveno-bijelima da se oporave od tog šoka i da dočekaju poluvrijeme utakmice koju nisu dobro počeli.

Dok su se nizale šanse gostiju iz Andore, ali i greške crveno-bijelih, čuli su se i zvižduci sa "Marakane" - upućeni igračima, ali i treneru Albertu Rijeri.

Pogledajte

01:01
Crveni karton za Kataija
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Aleksandar Katai fudbal FK Crvena zvezda Konferencijska liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC