Crvena zvezda - Inter Eskaldes, uživo: Gosti promašili dva zicera u Beogradu, sreća spasila crveno-bijele

19 : 13 26' - Prilika za Kima Mogla je Zvezda da povede u 26. minutu, Kim je dobro prošao po strani, šutirao, ali je Dijaz intervenisao i spriječio pogodak.

19 : 07 18' - Šansa za Kataija Prilika za Kataija, ali ga je skupo koštao loš prijem lopte.

19 : 03 16' - Zvižduci za Zvezdu Izvor: MN PRESS Zvižduci za Zvezdu na Marakani, navijači su nezadovoljni igrom srpskog tima..

19 : 02 15' - Crvena zvezda je imala sreće Crvena zvezda je imala mnogo sreće, dvije sjajne prilike za goste i samo je sreća spasila Zvezdu da ne bude sa golom zaostatka.

18 : 57 5' - Zvezda ima posjed Zvezda ima posjed lopte, napada, ali nema ozbiljnih prilika za sada.

18 : 49 1' - Meč je počeo Izvor: Kurir/Ilija Ilić Meč na Marakani je počeo.

18 : 49 Minut ćutanja Meč je počeo minutom ćutanja zbog fudbalera Tenerifea Heussa de Migela koji je preminuo poslije udarca koji je zadobio na utakmici.

18 : 21 "Volio bih i ja Real" Nije htio da umanjuje značaj meča protiv ekipe iz Andore. "Volio bih da smo igrali protiv Real Madrida. Igramo u Konferencijskoj ligi, želimo da osvojimo što više poena, da znamo šta želimo od meča. Ne možemo sada ništa da promijenimo. Nije vrijeme za pitanja šta bi bilo da smo u nekom drugom takmičenju i da možda pripadamo nekom drugom takmičenju. Moramo da budemo tim, da igramo kao tim. Moramo da pobijedimo, da se kvalifikujemo dalje, da igramo jače takmičenje. Možda je neke iznenadilo to što se Inter kvalifikovao za ovo takmičenje, ali morate da im pokažete respekt, zaslužili su što su ovdje", dodaje Rijera.

18 : 20 Rijera: Niste znali ko će da igra Pred početak meča je izjavu dao trener Zvezde Albert Rijera. "Ne smeta mi niska temperatura u Beogradu, imam iskustva iz nekih drugih zemalja. Teren je fantastičan, temperatura je dobra. Mrzio sam da igram kada je sunčano, sunce je ljepše na plaži, nego za fudbal. Niko od vas nije znao ko će da igra, ja sam taj koji analizira, ponavljam da tim zavisi od protivnika. Potrebne su nam različite stvari za različite mečeve, tako pravim tim. Prije meča sam uvijek zadovoljan, jer uradim sa svoje strane sve, da dam igračima dovoljno informacija i da im pomognem", rekao je Rijera za Arenu sport.

18 : 16 Meč uskoro počinje Meč Zvezde i Inter Eskaldesa počinje u 18.45 na Marakani.

18 : 16 Pobjeda omladinskog tima kao uvertira Kao neka vrsta uvertire za ovaj meč je pobjeda omladinske ekipe Crvene zvezde protiv Brava i na taj način su izabranici Đorđa Rakića prošli u treće kolo Lige šampiona.

17 : 41 Ko je na klupi? Ovako izgledaju klupe dva tima: Zvezda: Guteša (golman), Ivanić, Bajo, Arnautović, Balov, Dijeng, Bukari, Abu Fani, Učena, Lukasen, Lučić, Čam Inter Eskaldes: Pol (golman), Kamara, Lafarž, Rodrigez, Dijabi, Prelodo, Areljano, Rafinja

17 : 41 Postava Intera Ovako izgleda postava tima iz Andore: Inter Eskaldes: Havi Dijaz - Poketino, Sančez, Ernandez, Tores - Lopez, Alonso, Molina - Berlanga, Sidibe, Čouaib

17 : 41 Rijera iznenadio sastavom Izvor: MN PRESS Ovako izgleda startna postava Zvezde: Zvezda: Mateuš - Gaštarov, Veljković, Nakajama - Loizu, Handel, Krunić, Kim - Elšnik - Kostov, Katai

17 : 26 Čeka se objava sastava Uskoro se očekuje i zvanično objavljivanje sastava dva tima.

17 : 12 "U svakom meču je pobjeda imperativ" Izvor: MN PRESS Rijera je naglasio da Zvezda mora da želi pobjedu u svakom mčeu, bez obzira na rivala. "Ovdje svaka utakmica mora da se pobijedi, bilo ko da je protivnik, čak i da odemo na Bernabeu i to je za nas imperativ pobjede.I sada moramo da pobijedimo i prethodnu smo morali. Bitnije je kako pristupamo utakmici. Ja ne umijem da pristupim utakmici, a da pobjeda nije imperativ. Ako misle da sam takav, pogriješili su sa odabirom trenera. Utakmica se ne ubija poslije drugog gola, već ideš po treći, pa onda ubijaš. To nam se desilo protiv Kopenhagena", rekao je Rijera.

17 : 10 Jermen sudi meč Jermen Henrik Nalbandijan biće glavni sudija na ovom meču. Možda će vas zanimati Fudbal | 03.11.2026. Jermen sudi meč Zvezde u Konferencijskoj ligi: UEFA objavila imena svih arbitara na Marakani

16 : 38 U kom sastavu će Zvezda da igra? Albert Rijera je najavio iznenađenja u sastavu, a ovako bi mogla da izgleda postava za večerašnji meč: Mateuš - Veljković, Krunić, Nakajama, Ristić - Gaštarov, Elšnik - Lučić, Ivanić, Kostov - Dijeng.

16 : 34 Crvena zvezda dočekuje Inter Crvena zvezda na Marakani dočekuje tim iz Andore - Inter Eskaldes. Srpski tim je favorit u ovom meču i to mora da potvrdi i na terenu.