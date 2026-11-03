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Jermen sudi meč Zvezde u Konferencijskoj ligi: UEFA objavila imena svih arbitara na Marakani

Jermen sudi meč Zvezde u Konferencijskoj ligi: UEFA objavila imena svih arbitara na Marakani

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Jermenski sudija Henrik Nalbandijan sudiće meč Konferencijske lige između Crvene zvezde i Inter Eskaldesa.

Henrik Nalbandijan sudi Crvenoj zvezdi u Konferencijskoj ligi Izvor: Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sudija iz Jermenije Henrik Nalbandijan biće glavni sudija na utakmici trećeg kola Konferencijske lige između Crvene zvezde i Inter Eskaldesa, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

Nalbandijanu će pomagati sunarodnici Mesrop Gazarijan i Sargis Hovhanisijan, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Juru Mahtesijana. U VAR sobi biće Italijan Đanluka Aurelijano i Zaven Hovhanisijan iz Jermenije.

Meč između fudbalera Crvene zvezde i Inter Eskaldesa biće odigran u četvrtak od 18.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu. Zvezda se nalazi na 22. mjestu na tabeli LK sa jednim bodom, dok je Inter Eskaldes pretposljednji, 35. bez bodova.

(TAČNO/MONDO)

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Tagovi

FK Crvena zvezda Konferencijska liga sudija

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