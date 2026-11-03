Jermen sudi meč Zvezde u Konferencijskoj ligi: UEFA objavila imena svih arbitara na Marakani

Jermenski sudija Henrik Nalbandijan sudiće meč Konferencijske lige između Crvene zvezde i Inter Eskaldesa.
Sudija iz Jermenije Henrik Nalbandijan biće glavni sudija na utakmici trećeg kola Konferencijske lige između Crvene zvezde i Inter Eskaldesa, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).
Nalbandijanu će pomagati sunarodnici Mesrop Gazarijan i Sargis Hovhanisijan, dok je UEFA za četvrtog arbitra odredila Juru Mahtesijana. U VAR sobi biće Italijan Đanluka Aurelijano i Zaven Hovhanisijan iz Jermenije.
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Meč između fudbalera Crvene zvezde i Inter Eskaldesa biće odigran u četvrtak od 18.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu. Zvezda se nalazi na 22. mjestu na tabeli LK sa jednim bodom, dok je Inter Eskaldes pretposljednji, 35. bez bodova.
(TAČNO/MONDO)